Mario Ricci compie 80 anni e presenta la 17^ Maratona dell'Adriatico - 1° Trofeo Città Martinsicuro

Martinsicuro | Grande festa per il podista a capo dell'Asd Ricci Sport-Lepier che taglia il traguardo di 35 anni. Presenti podisti e rappresentanti delle istituzioni politiche e civili

di Stefania Mezzina

Il podista Mario Ricci ha spento 80 candeline ed è sicuramente il portavoce migliore degli effetti benefici che la corsa ha sulle persone.

L'atleta di Martinsicuro ha soffiato le candeline sulla torta realizzata per lui al Park Hotel di Villa Rosa, circondato dalla famiglia, dei parenti, amici e tantissimi podisti, soci dell'Asd Ricci Sport-Lepier da lui presieduta, anche lei longeva, con i suoi 35 anni, ma anche di ulteriori associazioni sportive.

Tra loro, il pluricampione del mondo di ultramaratona 100 km, Giorgio Calcaterra, ma anche campioni di altre discipline sportive:

per il pattinaggio artistico a rotelle, c'era la pluricampionessa del mondo, Debora Sbei, per la carabina, la campionessa del mondo del tiro a volo Trap femminile, Alessia Iezzi.

A festeggiare l'importante ricorrenza c'erano anche il vice presidente dell'Asd Ricci Spor Lepier, Leonardo Di Berardino e il direttore tecnico Luigi Chiodi, che è anche vice presidente regionale Fidal.

All'evento, coordinato e guidato dal presidente onorario dall'associazione, il professor Francesco Cianciarelli, il quale ha ripercorso i 35 anni di storia della Ricci Sport-Lepier, nonché gli anni di Mario Ricci, erano presenti autorità politiche e civili:

il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, con l'assessore allo Sport Alessandro Casimirri, il Sindaco di Alba Adriatica, Tonia Piccioni, quello di Ascoli Piceno, Guido Castelli e per il comune di San Benedetto del Tronto, il consigliere Emidio Del Zompo, con Ilaria Pallotti, campionessa di ginnastica artistica e Miss Marche 2017, il presidente del Coni Teramo, Italo Canaletti, della Croce Verde di Martinsicuro, Marcello Monti, la professoressa Graziella Bennati dell'Isc di Martinsicuro, Martina Frattari, presidente del Centro Ricreativo Sociale Villa Rosa, il luogotenente dei Carbinieri Romano e il Brigadiere Di Matteo.

A tutti è stata consegnata una pergamena ricordo dell'evento.

L'Isc di Martinsicuro anche quest'anno è coinvolto, con i suoi studenti, alla gara non competitiva, nell'ambito della 17^ Maratona dell'Adriatico-1° Trofeo Città di Martinsicuro.

Gli studenti sabato 17 marzo, alle ore 14, partiranno da piazza Kolbe a Villa Rosa.

Domenica 18, alle ore 9, stessa partenza per moltissimi atleti, per il circuito podistico valevole per Corrimaster FIdal Abruzzo e Criterium Piceni & Pretuzi.

Nel 2017 sono stati 440 i podisti in gara e si è imposto l'italo etiope della Vomano Gran Sasso, Biniyam Senibeta Adugna.

Ci sarà anche Francesco Capecci, classe 1946, il runner sambenedettese che ha corso oltre 600 maratone, con ulteriori numerosissimi atleti del piceno, tra cui la Running Team d'Lu Mont di Monsampolo.

Due le tipologie di gara: la 11, 3 Km competitiva aperta ai tesserati Fidal, EPS e Runcarde la 5 Km non competitiva su un percorso completamente pianeggiante che interesserà il lungomare di Martinsicuro e Villa Rosa.