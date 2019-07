Il 28 luglio la premiazione dei vincitori del Premio Letterario “Città di Martinsicuro”

San Benedetto del Tronto | È prevista per domenica 28 luglio a Martinsicuro la premiazione dei vincitori del Premio Letterario Internazionale “Città di Martinsicuro”.

di Elvira Apone

la Torre Carlo V

Domenica 28 luglio, alle ore 21.30, presso la Torre Carlo V di Martinsicuro, avrà luogo la cerimonia di premiazione dell’ undicesima edizione del Premio Letterario Internazionale “Città di Martinsicuro”, organizzato dalla Di Felice Edizioni e dal Comune di Martinsicuro e patrocinato dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia di Teramo, dalla Fondation Club du Livre au Maroc e dall’Associazione Editori Abruzzesi. Il premio collabora anche con i seguenti organismi ospiti: Associazione Magnificat, Premio La girandola delle parole e Associazione Il Faro.

La serata sarà presentata dalla giornalista Mirella Lelli e vedrà la premiazione dei seguenti vincitori: per la sezione poesia in verso libero Giuseppe Limone (1° classificato), Silvia Elena Di Donato (2°classificata ex-aequo),Umberto Vicaretti (2°classificato ex-aequo), Antonella Ferrovecchio (3° classificata); Olga Merli, Loretta Stefoni, Maria Michela Punzi ed Enzo Cavaricci (menzioni d’onore); per la sezione poesia in metrica Anna Bonnanzio (1° classificata), Elisabetta Freddi (2° classificata), Armando Bettozzi (3° classificato); per la sezione poesia in vernacolo Massimo Zona (1° classificato), Elisabetta Freddi (2° classificata), Anita Vallarsa Peloso (3° classificata). Il premio Magnificat andrà a Gabriele Di Giorgio, mentre il premio Il Faro ad Anna Maria Deodato.

Alla cerimonia di premiazione sarà presente anche la giuria composta da Valeria Di Felice (presidente esecutivo, senza diritto di voto), Fulvia Marconi (poetessa e critico), Vittorio Verducci (poeta e critico), Ivana Tamoni (poetessa e traduttrice), Anacleta Camaioni (scrittrice). La serata sarà allietata dalle musiche di Mariacristina Vallese al pianoforte, Giampaolo Corradetti al flauto e Paolo Incicco al violino.

Una serata dedicata alla poesia per riscoprire il valore della poesia e condividerla con chi la fa.