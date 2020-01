Open Day a Cupra Marittima, al via il nuovo corso Web Community – Web Marketing

Cupra Marittima | Scuola aperta al Professionale di Cupramarittima domenica 26 Gennaio 2020 dalle ore 16:00 alle ore 19:00

di Guido Favelli

Il Dirigente Scolastico prof.e tutti i docenti sono orgogliosi di presentare alla comunità il nuovo corso Web Community - Web Marketing, pertanto gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie sono invitati alla giornata di ‘Open day' del 26 gennaio 2020 dalle 16.00 alle 19.00.

Verrà illustrato il nuovo indirizzo Web Community, al passo con i tempi, basato sull'utilizzo del WEB e della comunicazione Social (Facebook, Instagram... ). L'informatica e la multimedialità si pongono infatti al servizio di una formazione completa dello studente che saprà costruire un sito web, un blog, delle app per gestire acquisti/vendite on-line così come richiede il mercato globale. Un modo efficace dunque che risponde all'innovazione e alla globalizzazione in atto. La didattica laboratoriale multimediale sarà, quindi, alla base del percorso curriculare formando una nuova figura professionale strategica del Web Marketing e della comunicazione aziendale in RETE.

L'Offerta Formativa comprende anche l'Indirizzo ‘Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale' che offre l'opportunità di costruire competenze spendibili nell'ambito medico-sanitario per una figura professionale che si inserisca efficacemente nel mondo del lavoro (Cliniche, Ospedali...). Per la piena realizzazione del nostro percorso sono attivi laboratori multimediali e medico-operativi. Sono anche programmate convenzioni con importanti Università per inserire i nostri ragazzi nel circuito dell'alta formazione.