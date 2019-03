Al via l’undicesima edizione del premio letterario Città di Martinsicuro

San Benedetto del Tronto | È uscito il bando per la partecipazione all’undicesima edizione del Premio letterario Città di Martinsicuro, in scadenza il 10 maggio.

di Elvira Apone

da sinistra: Mirella Lelli, Valeria Di Felice, Massimo Vagnoni

È uscito il bando per la partecipazione all’undicesima edizione del Premio letterario Città di Martinsicuro, organizzato dal Comune di Martinsicuro e dalla Di Felice Edizioni e patrocinato dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia di Teramo, dalla Fondation Club du Livre au Maroc e dall’Associazione Editori Abruzzesi.

Il bando scade il 10 maggio e prevede tre sezioni: poesia in verso libero (A), poesia in metrica (B), poesia in vernacolo (C). Alla prima e alla seconda sezione si può partecipare inviando fino a tre poesie edite o inedite in lingua italiana a tema libero in tre copie (due anonime e una firmata); alla terza sezione si può partecipare inviando fino a tre poesie edite o inedite in vernacolo, accompagnate dalla versione in lingua italiana, sempre a tema libero in tre copie (due anonime e una firmata). Al Premio possono partecipare tutti gli scrittori italiani e stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I vincitori saranno preavvisati tramite lettera o e-mail e tutti i partecipanti al concorso potranno prendere visione della graduatoria definitiva e del giorno della cerimonia di premiazione, prevista per il mese di luglio o di agosto 2019, in cui i premiati o i loro delegati potranno ritirare i premi. Oltre a targhe artistiche e a diplomi, saranno messi in palio da varie associazioni anche diversi Premi Speciali.

La quota di partecipazione per ciascuna sezione è di 20 euro; con 30 euro totali è possibile partecipare a tutte le sezioni. Per iscriversi al Premio gli autori dovranno far pervenire in plico postale, entro e non oltre il 10/05/2019 (fa fede il timbro postale), il numero di copie dell’opera richiesto per la sezione a cui si partecipa, il modulo d’iscrizione e la copia del bonifico dell’avvenuto versamento o la quota in contanti all’indirizzo: Di Felice Edizioni, via Pescara 23, 64014 Martinsicuro (TE).





La giuria è presieduta da Valeria Di Felice (presidente esecutivo senza diritto di voto), ed è composta da Fulvia Marconi (poetessa e critico letterario), Anacleta Camaioni (scrittrice e psicoterapeuta), Ivana Tamoni (poetessa e traduttrice), Vittorio Verducci (poeta e critico letterario). Il premio collabora con i seguenti organismi ospiti: Associazione Magnificat, Associazione Il Faro, Premio la girandola delle parole, organizzato dalla Pro Loco Limbiate.