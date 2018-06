Sardegna L'Isola del Vino all'Enoteca Comunale

Controguerra | Sabato 23 Giugno dalle ore 20.30 nove produttori della Sardegna si faranno rappresentare dai propri vini

di Stefania Mezzina

Di Bonaventura e Lauciani

L'evento è organizzato dal Fiduciario della Fondazione Italiana Sommelier delle Colline Teramane, il Sommeliere moderato dal giornalista Bibenda e docente Fondazione Italiana Sommelier,

Ospiti dell'iniziativa, che è patrocinata dal Comune di Controguerra Assessorato alla Cultura e Città del Vino. sarà il docente della Fondazione Italiana Sommelier Regione Sardegna. Ferruccio Sabiucciu e il Fiduciario della Fondazione Italiana Sommelier Abruzzo Adriatico, Daniele Erasmi.



La manifestazione fa seguito alla precedente, sviluppato nel mese di settembre 2017 a Cagliari, quando i Vignaioli del Comune di Controguerra, rappresentati dai loro vini, sono stati ospiti di una magnifica serata, organizzata dalla Fondazione Italiana Sommelier Regione Sardegna, che si è sviluppata attraverso una degustazione presentata dai Docenti Sommelier Paolo Lauciani e Fabrizio Di Bonaventura.

Quest'anno, dunque, si propone tale iniziativa a parti invertite, e così ben nove produttori della Regione Sardegna si faranno rappresentare dai propri vini, in una serata dove sarà possibile parlare di Vitivinicoltura del territorio Sardo:

il Sommelier Ferruccio Sabiucciu terrà una lezione sulla Vitivinicoltura della Regione Sardegna ed il Sommelier Paolo Lauciani racconterà i vini durante la loro degustazione, una vera opportunità per tutti gli appassionati che saranno presenti.

Alla serata ci sarà una folta partecipazione di produttori della Regione Sardegna:

AgriPunica, Argiolas, Cherchi, Cantine Pauli's, Giba, Pala, Santadi, Siddura, Tenute Dettori.



Inoltre, si effettuerà la degustazione di un Formaggio Pecorino Sardo del Caseificio Sepi di Marrubiu della Provincia di Oristano.

"La serata - dichiara Il neo eletto consigliere comunale Fabrizio Di Bonaventura, - sarà un opportunità per presentare il programma degli eventi del Comune di Controguerra - in questo particolare momento storico è importante creare iniziative di riflessione e confronto con le altre realtà di settore.

Il territorio di Controguerra ha una grandissima tradizione e vocazione vitivinicola, pertanto dare vita a corsi di specializzazione come quello del Sommelier non può far altro favorire e sostenere una rapida crescita di settore, e generare consapevolezza e nuove opportunità per tutti coloro che ci vivono".

Nel corso dell'evento, infatti, i tre docenti della Fondazione Italiana Sommelier presenteranno il prossimo corso di primo livello Sommelier, che inizierà subito dopo l'estate, presso l'Enoteca comunale di Controguerra, pertanto durante la serata verranno date tutte le informazioni che potranno essere utili a tutti gli amanti del vino che vogliono intraprendere questo approfondimento.



Per gli amanti del vino che intendono partecipare alla serata ecco il programma della degustazione:

• Barrua dell'Azienda AgriPunica;

• Iselis Monica di Sardegna di Argiolas;

• Cagnulari dell'Azienda Cherchi;

• Ailis Nasco di Cantine Pauli's;

• Giba Rosso di Cantine Giba;

• Stellato dell'Azienda Pala;

• Terre Brune di Cantine Santadi;

• Beru dell'Azienda Siddura;

• Cannonau di Tenute Dettori.