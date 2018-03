Grande adesione al 9° Concorso letterario Città di Grottammare

Grottammare | Novecentosettantotto le opere in concorso. Ora la parola passa alla giuria presieduta da Franco Loi, che dovrà selezionare poesie, racconti, saggi brevi e libri

L'edizione 2017 Premio Omphalos

Grandi numeri, per la 9^ edizione del Concorso letterario Città di Grottammare, promosso dall'associazione culturale Pelasgo 968, con il patrocinio del Comune di Grottammare, della Regione Marche, del prestigioso Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati e dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti.

Sono 968 le opere in concorso: inviate da 580 autori e suddivise tra 721 poesie, in dialetto e in italiano, e racconti e saggio breve, e 257 libri.

I numeri sono quelli scaturiti alla scadenza del bando per la presentazione delle opere in concorso, suddiviso in quattro sezioni: poesia inedita in lingua italiana, poesia in dialetto, racconto breve e libro edito.

A queste si aggiunge un Premio speciale, oltre quello alla metrica presente fin dalla prima edizione, per una poesia o racconto breve a contenuto umoristico e/o erotico intitolato a Giuseppe Gioachino Belli.

Altri Premi speciali sono un premio dedicato ad un racconto o libro giallo, thriller, noir e un premio speciale per un'opera con tema l'autismo, in collaborazione con l'associazione Omphalos.

Il concorso ora passa alla fase successiva, quella in cui le opere dovranno essere visionate e selezionate dalla giuria, composta da elementi di spicco del panorama culturale italiano, e per il secondo anno presieduta da Franco Loi, uno dei più grandi poeti italiani viventi.

La fase culminerà con le premiazioni, che sono fissate a sabato 5 maggio, presso la sala Kursaal del Comune di Grottammare.

Come è consuetudine, la Pelasgo 968, associazione culturale presieduta da GianMario Cherubini, al termine della cerimonia di premiazione organizza anche la Cena di Gala:

si tratta di un appuntamento aggregativo che unisce cultura e spettacolo, al quale partecipano concorrenti, amici e persone a loro vicine, andando a prolungare la premiazione con momenti di vario genere e dando nuovamente voce ai vari concorrenti che in un momento meno istituzionale possono esprimersi.

La premiazione del concorso sarà parte importante della Festa della Scrittura, organizzata dalla Pelasgo 968:

si tratta della seconda edizione dell'evento legato alla scrittura, che animerà Grottammare, offrendo una serie di appuntamenti, a partire dal 2 maggio, con il coordinamento del segretario del concorso, Giuseppe Gabrielli.



