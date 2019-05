A Teramo Margherita Di Marco presenta il libro “Dove nasconde gli occhi il cielo?”

San Benedetto del Tronto | Venerdì 3 maggio, a Teramo, è in programma la presentazione dell’opera prima di poesie “Dove nasconde gli occhi il cielo?” di Margherita Di Marco.

di Elvira Apone

la locandina dell'evento

Venerdì 3 maggio, alle ore 21,00, in via Vecchio Mattatoio 5 a Teramo, avrà luogo la presentazione dell’opera prima di poesie “Dove nasconde gli occhi il cielo?” (Arsenio Edizioni) di Margherita Di Marco, con fotografie di Pasquale Tarquini, organizzata dalla Compagnia dei Merli Bianchi. Interverrà anche l’editrice Valeria Di Felice.

Margherita Di Marco è nata a Giulianova. Attrice e docente teatrale, è attiva in diversi progetti sociali e di impegno civile attraverso il teatro. Scrive le drammaturgie dei suoi spettacoli e quelle della Compagnia dei Merli Bianchi di cui è co-fondatrice, come lo spettacolo “Rosetta Malaspina”, rappresentato in varie città italiane e straniere tra cui Palermo, Reggio Calabria, Marsciano, Araxa (Brasile), Vienna.

Pasquale Tarquini è nato a Montesilvano. Co-fondatore della Compagnia dei Merli Bianchi, nei suoi scatti predilige il bianco e nero per il teatro e colori accesi per i riflessi d’acqua che ha immortalato in Italia e all’estero. Tra le sue mostre fotografiche: What’s art inside? (2011), Riflessi di Luce (2012), Corteccia (2017).

Un altro appuntamento con la poesia, un altro incontro in cui la poesia saprà sicuramente regalare al pubblico intense suggestioni e riuscirà a creare un’atmosfera di forte impatto emotivo.