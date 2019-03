LA SCUOLA MAESTRA DI LEGALITÁ

San Benedetto del Tronto | La classe 2^A del plesso Marchegiani è risultata vincitrice al concorso "GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO" organizzato dall'associazione LIBERA MARCHE.

Legalità tra i banchi di scuola .. all'IC Centro di San Benedetto. La classe 2^A del plesso Marchegiani è risultata vincitrice al concorso "GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO" organizzato dall'associazione LIBERA MARCHE.



Gli alunni hanno ideato lo slogan "MAFIA NOI NON TI VOGLIAMO ... CON L'ARTE TI TRASFORMIAMO" ispirato ai lavori di riallestimento del corridoio della scuola intitolato a Giuseppe Impastato.



La docente Anna Traini insieme agli alunni delle classi 2^A e 2^B ha realizzato un disegno con lo scorcio di San Benedetto e, in primo piano un albero della vita e della legalità che mette in risalto l'idea della bellezza di Peppino Impastato. Il percorso sulla legalità culminerà con un evento dedicato appunto a Peppino Impastato in programma il prossimo 18 Maggio.



Messaggi di speranza, di impegno, di sensibilizzazione affinché la cultura della legalità, partendo dalle aule si diffonda sul territorio e nella nostra società.