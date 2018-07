Rossella Frollà pressenterà il libro "Eleanor. Non fummo mai innocenti: dalla Bosnia alla Siria".

San Benedetto del Tronto | Martedi 24 ore 21,30 al Circolo Nautico. Conversano con la Scrittrice Enzo Rega e Angelo Lumelli.

di Redazione

Locandina Frollà

Evento organizzato dall'Associazione culturale " I Luoghi della Scrittura" dalla Libreria "La Bibliofila" con il patrocinio ed il sostegno dell'Amministrazione Comunale e della Regione Marche.