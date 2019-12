500 anni dalla morte di Papa Sisto V, nel 202 si celebra la ricorrenza

Grottammare | Stanziati 100 mila euro da parte della regione

di Kevin Gjergji

Papa Sisto V

Dopo le celebrazioni per i duecento anni dell'Infinito di Leopardi e quelle dedicate ai cinquecento anni dalla morte del pittore Raffaello,nel 2021 ci celebrerà un'altra grande personalità storica marchigiana: il 13 dicembre saranno trascorsi esattamente cinquecento anni dalla nascita del Papa Sisto V, originario di Grottammare.

Il consigliere regionale Fabio Urbinati ha definito l'evento "Una grande vetrina per le Marche, in quanto il pontificato di Sisto V è stato breve ma intenso e importantissimo per la storia della Chiesa Cattolica".

Il pontefice, nato a Grottammare nel 1521 e morto a Roma 1590, è stato pontefice massimo per soli 5 anni prima di essere colto dalla malaria ma in questi pochi anni ha preso decisioni di grande importanza tra cui si sottolinea quella riguardante la tolleranza verso gli uomini di religione ebraica, emanata nella bolla "Christiana pietas" del 1586.

Celebre anche per l'interesse manifestato verso opere architettoniche e artistiche, il pontefice fu seppellito all'interno della cappella da lui stesso commissionata nella Basilica di Santa Maria Maggiore.