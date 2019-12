Grottammare | Un rigore fallito porta alla sconfitta

di Roberto Benigni

Valerio Carboni

GROTTAMMARE – FORSEMPRONESE 1 - 2

di ROBERTO BENIGNI –

GROTTAMMARE – Brutta sconfitta per i ragazzi di mister Manoni che subiscono l'iniziativa degli ospiti e, una volta in svantaggio, falliscono il rigore del possibile pareggio. Poi il pareggio e nella ripresa il nuovo gol dei pesaresi, complice anche un arbitraggio molto discutibile.

Inizia le ostilità De Cesare che al 2’ cerca la conclusione a girare dopo una fuga sulla fascia ma il tiro passa a lato del palo. Al 7’ De Panicis cerca la conclusione ma viene contrastato da Buresta. All’11’ giunge il gol degli ospiti con Conti che si smarca dal limite dell’area ed infila l’angolino. Al 25’ viene atterrato De Cesare da Fontana in piena area mentre il portiere aveva perso palla. Sul dischetto si presenta Carboni che però spara altissimo. Al 31’ la palla ballonzola in area ospite senza che nessuno riesca a metterla dentro, poi la difesa libera. Al 40’ Ciabuschi ci prova con una bella girata che sfiora la traversa. Al 42’ De Cesare si libera in area e segna con un tiro angolato.

Nella ripresa al 48’ Gallotti ci prova da calcio di punizione ma il tiro e fuori bersaglio. Arriva il raddoppio al 59’ con un errore della difesa, e il pallone va in rete senza che riescano a respingerlo, sul tiro di Paradisi. Nel finale poi saltano i nervi e viene espulso Lanza per proteste.

GROTTAMMARE (4-3-3): Beni; Ferrari (63’ Orsini), Pagliarini, Carboni, Marini (78 Ferretti); Jallow (65’ Calvaresi), Lanza, De Panicis; De Cesare (72’ Nallina), Ciabuschi, Haxhiu. All. Manoni

A disp: Palanca, Ioele, Amadio, Crescenzi, Bruno.

ATLETICO ALMA (4-4-2): Chiarucci; Camilloni (82’ Copa), Zandri, Pandolfi, Buresta; Conti, Fontana, Gallotti (66’ Rosetti), Paradisi; Barattini, Battisti (90' Loberti). All. Fucili

A disp: Piagnerelli, Copa, Bucchi, Patarchi, Carloni, Cecchini.

Arbitro: Mazzer di Conegliano Veneto

Reti: 11’ Conti, 42’ De Cesare, 59’ Paradisi

Note: Espulso Lanza. Ammoniti: Jallow, Camilloni, Fontana, Calvaresi, Nallira.

Angoli 5-3 per Grotta. Spett. 100 rec. 0 + 7'