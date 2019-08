LOREDANA LIPPERINI, amatissima voce di Fahrenheit su RAI 3 presenterà il libro "Magia nera"

San Benedetto del Tronto | Sabato 17 Agosto alle ore 21,30 al Circolo Nautico. Conversa con l'autrice Silvia Ballestra.

di Redazione

Locandina Lipperini

Per gli "Incontri con l'autore - estate 2019" LOREDANA LIPPERINI presenterà il libro "Magia nera" Sabato 17 Agosto alle ore 21,30 al Circolo nautico. L'evento è organizzato dall'associazione "I Luoghi della Scrittura", dalla libreria "La Bibliofila" con il contributo e il sostegno dell'Amministrazione Comunale e della Regione Marche. Conversa con l'autrice Silvia Ballestra.è giornalista, narratrice, amatissima voce disue scrive per le pagine culturali de "la Repubblica". Il suo blog, attivo dal 2004,Ha pubblicato romanzi gotici con lo pseudonimo di Lara Manni e fra l'altro i saggi Ancora dalle parte delle bambine (2007), Non è un paese per vecchie (2012), L'ho uccisa perché l'amavo con(2013), il libro per ragazzi Pupa (Rrose Sélavy, 2013) e nel 2016 per Bompiani L'arrivo di Saturno.

IL LIBRO

E se fosse vero? È questo che ci si chiede dopo aver letto i racconti di Loredana Lipperini. Squarci di luce e ombre lunghe su vite all'apparenza normali: mogli che perdono i mariti nella monotonia della quotidianità, madri che vivono nel ricordo di figli morti troppo presto o che devono fare i conti con la depressione post partum. Ma. C'è sempre un ma, perché all'improvviso le pagine prendono fuoco, e passioni, paure, rabbia si fanno incandescenti e bruciano di magia, annichiliscono, salvano o condannano senza rimedio. Con omaggi innamorati a Stephen King e H.P. Lovecraft e una scrittura sicura e limpida, l'autrice ci rapisce dalla realtà e ci regala quel finale inatteso a cui finora non abbiamo ancora assistito. Ma forse, chissà.