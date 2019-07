San Benedetto del Tronto | Martedi 30 luglio alle ore 21,30 alla Palazzina azzurra. Conversa con l'autore Silvio Venieri.

di Redazione

Locandina Fubini

Per gli "Incontri con l'autore - estate 2019" FEDERICO FUBINI presenterà il libro "Pr amor proprio" Martedi 30 luglio alle ore 21,30 alla Palazzina azzurra. L'evento è organizzato dall'associazione "I Luoghi della Scrittura", dalla libreria "La Bibliofila" con il contributo e il sostegno dell'Amministrazione Comunale e della Regione Marche. Conversa con l'autore Silvio Venieri.

Federico Fubini (Firenze, 1966) è inviato e editorialista di economia del Corriere della Sera, di cui è vicedirettore ad personam. È passato da Firenze a Bruxelles, dove ha vissuto per quasi dieci anni a partire dal 1994. Ha studiato greco antico all'università dedicandosi poi all'economia e alla finanza. Ha vinto il Premio Estense con Noi siamo la rivoluzione (2012), il Premio Capalbio e il Premio Pisa con La maestra e la camorrista (2018).