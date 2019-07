San Benedetto del Tronto | Giovedì 18 luglio alle ore 21,30 nella sede del Quartiere Mare in via Mare. giovedì 18 ore 21,30 Quartiere Mare in via Mare. Una vicenda giudiziaria che ha distrutto intere famiglie. Una storia toccante che si è rivelata un caso di contagio psicologico.

Locandina Trincia

Per gli "Incontri con l'autore - estate 2019" Pablo Trincia presenta il libro "Veleno" giovedì 18 luglio alle ore 21,30 nella sede del Quartiere Mare in via Mare. L'evento è organizzato dall'associazione "I Luoghi della Scrittura", dalla libreria "La Bibliofila" con il contributo e il sostegno dell'Amministrazione Comunale e della Regione Marche. giovedì 18 luglio alle ore 21,30 nella sede del Quartiere Mare in via Mare.



L'AUTORE