La Rappresentanza in Italia della Commissione europea partecipa al Giro, per valorizzare l’Europa

San Benedetto del Tronto | Giro d’Italia, Europe Direct Regione Marche a bordo del camper della Commissione europea per valorizzare i progetti finanziati dall’Unione lungo il percorso marchigiano, da San Benedetto del Tronto a Pesaro, dell’ottava tappa.

di Cristina Grossi

La Rappresentanza in Italia della Commissione europea (Milano) partecipa al Giro, per valorizzare l’Europa presente sui nostri territori e le azioni Ue nel campo dello sport , della salute , dell’ ambiente e della mobilità sostenibile . La campagna #UEalGiro della Commissione europea ha l’obiettivo di dare visibilità ai progetti finanziati nei territori attraversati dalla “corsa rosa”.

Lo Europe Direct Regione Marche (sportello informativo sulle tematiche europee) sarà presente, lungo il percorso marchigiano, a bordo del camper della Commissione europea, durante l’ottava tappa “Tortoreto Lido – Pesaro” di sabato 18 maggio, nel tratto che si snoda da San Benedetto del Tronto alla città di Rossini. La tappa che percorre il territorio marchigiano è la più lunga del Giro, con i suoi 239 km di percorso, di cui i primi 140 km pianeggianti, lungo la costa Adriatica e i successivi 100 ondulati e costellati di “muri” fino all’arrivo.