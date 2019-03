Verso l’infinito: Rondoni, Gullace, Filippini e Bulgarelli per il nono incontro di In Art

San Benedetto del Tronto | Domenica 31 marzo, al Medoc di San Benedetto, per la rassegna In Art, il nono incontro sarà con il poeta e scrittore Davide Rondoni e con i musicisti Valentina Gullace, Claudio Filippini e Luca Bulgarelli.

di Elvira Apone

la locandina dell'evento del 31 marzo

Domenica 31 marzo, al Medoc di San Benedetto del Tronto, per la rassegna letteraria e musicale In Art, organizzata dall’associazione culturale “Rinascenza” con la direzione artistica di Annalisa Frontalini, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Marche e con il supporto dello sponsor ufficiale Gate-away.com, il nono incontro sarà con il poeta e scrittore Davide Rondoni, che presenterà il suo ultimo libro “E come il vento. L’infinito, lo strano bacio del poeta al mondo”, cui, dopo la consueta pausa conviviale, farà seguito il concerto “Una serata a Broadway” con Valentina Gullace, Claudio Filippini e Luca Bulgarelli. Dialogherà con gli ospiti Ettore Picardi, introdurranno la serata Gianni Balloni e Fabio Urbinati. Un viaggio intenso e carico di suggestioni sarà quello di domenica a In Art, un percorso emozionale che, pur attraversando l’Italia per approdare nel “nuovo mondo”, vuole superare confini e barriere geografiche e temporali e indurre a volgere lo sguardo verso un infinito che è soprattutto condizione mentale, morale e spirituale.

Davide Rondoni ha pubblicato alcuni volumi di poesia: "La natura del bastardo" (Mondadori 2016), “Apocalisse amore” (Mondadori 2008), “Avrebbe amato chiunque (Guanda, 2003), “Compianto, vita” (Marietti 2001), “Il bar del tempo” (Guanda 1999), "Rimbambimenti", (Raffaelli 2010), "Si tira avanti solo con lo schianto", (Whyfly 2013), con i quali ha vinto alcuni dei maggiori premi di poesia. È stato tradotto in vari paesi in volume e rivista; collabora a programmi di poesia in tv e radio, alla scrittura di film e di mostre high-tech experience e con alcuni quotidiani come editorialista. Ha fondato e dirige il centro di poesia contemporanea dell'Università di Bologna e la rivista “clanDestino”. Ha scritto anche volumi di saggi come "L'allodola e il fuoco, Le 50 poesie che mi hanno acceso la vita" (La nave di Teseo 2017), "Nell’arte vivendo, prose e versi su arte e artisti" (Marietti 2012), "Contro la letteratura" (Bompiani 2015), sull'insegnamento a scuola, "Il fuoco della poesia" (Rizzoli 2008), "Non una vita soltanto" (Marietti 2001). Dirige le collane di poesia per Marietti e cartaCanta, è anche autore di teatro, di performances con musica e di traduzioni da Baudelaire, Rimbaud, Péguy e altri. Ha partecipato a festival internazionali di poesia in molti paesi. Ha pubblicato in prosa "E se brucia anche il cielo. Guerra e amore di Francesco Baracca" (Frassinelli 2015), "Gesù, un racconto sempre nuovo" (Piemme 2013), “I santi scemi” (Guaraldi 2003) e “Hermann” (Rizzoli 2010), i romanzi per ragazzi "Se tu fossi qui" (San Paolo, premio Andersen 2016), "I bambini nascono come le poesie" (Rizzoli 2011) e le poesie "Le parole accese" (Fabbri 2012).

Nel libro “E come il vento. L’infinito, lo strano bacio del poeta al mondo” Davide Rondoni attraversa l’Italia e l’ “Infinito” di Leopardi a duecento anni dalla sua stesura, a sottolineare la necessità non solo di capire una tale opera del genio umano, ma, superando ogni tentativo di definizione, di con-prenderla, di portarla con sé, per lasciarsi interrogare, stupire, guidare. E allora si chiede: se in Natura tutto è finito, perché l’anima si addolora quando le viene a mancare ciò che ama e le dà piacere? Cosa, o chi, spinge l’uomo, negli affetti, nelle relazioni, nelle azioni e nei pensieri quotidiani, a non abbandonarsi a una finitudine che accetta ma che, al tempo stesso, aborre? L’infinito è soltanto frutto della nostra illusione o si può sperimentare? Alla luce della grande letteratura, accettando anche la sfida con le teorie matematiche di studiosi come Pavel Florenskij, Georg Cantor e Paolo Zellini, e in dialogo con filosofi, critici e poeti di ieri e oggi, l’autore si interroga sulla vita e sull’uomo, trovando in questi versi, a cui cerca di dare un’interpretazione nuova e sempre viva, una potente e meravigliosa bussola per vivere il presente, in tutte le sue contraddizioni e i suoi incanti.

Valentina Gullace è cantautrice, cantante e musical performer, interprete di numerosi musical come "Jesus Christ Superstar", “Cabaret", "High School Musical", “Aladin", "Salvatore Giuliano” e molti altri. Nel 2015 ha vinto il Premio Oscar Italiano del Musical grazie alla sua interpretazione del ruolo di Inga in "Frankenstein Junior", prodotto dalla Compagnia della Rancia. Nell’ultimo anno ha recitato accanto a Massimo Ghini nella commedia musicale “Operazione San Gennaro”, scritta da Ghini e Stefano Reali, con la regia dello stesso Ghini e con le musiche di Armando Trovajoli. Ha recentemente partecipato al tour nazionale del musical “La febbre del sabato sera”, con la regia di Claudio Insegno e la produzione del Teatro Nuovo di Milano, nel ruolo della protagonista. Parallelamente alla carriera teatrale, negli ultimi anni si è dedicata a una intensa attività “live”, collaborando con diversi musicisti del panorama jazzistico italiano. A breve uscirà il suo primo album con le sue composizioni dal titolo “La mia stanza segreta”, per l’etichetta Filibusta Records.

Claudio Filippini ha cominciato a studiare pianoforte classico a sette anni per poi innamorarsi del jazz, che è divenuto la passione della sua vita. La sua curiosità e sensibilità lo hanno portato a calcare palcoscenici prestigiosi in tutto il mondo sia come sideman, sia con progetti propri. Ha suonato allo "Sweet Rhythm" di New York, al "Jazz Showcase" e all'"Andy’s Jazz Club" di Chicago, al "Blue Note Jazz Club" di Nagoya e Tokyo, al "Ronnie Scott’s" di Londra, al "Jazz at Pearl’s" di San Francisco, al "Montreux Jazz Festival", all’"Umbria Jazz" a Perugia, all’"AkbankSanat Jazz" di Istanbul, al "The Jazz Bistro" a Toronto, al "Thailand International Jazz Conference" di Bangkok. Nel 2004 ha costituito un trio con Luca Bulgarelli e Marcello Di Leonardo con i quali si è esibito in oltre cinquanta Festival sia in Italia che all’estero e ha pubblicato tre album per la prestigiosa etichetta Cam Jazz: “The Enchanted Garden” (2011), “Squaring The Circle” (2015), “Before The Wind” (2018). Nel 2015 ha tenuto una masterclass di piano jazz e armonia presso il Columbia College of Music di Chicago dove si è anche esibito in piano solo. Ha collaborato dal vivo e in studio con artisti di grande livello nel panorama musicale mondiale, come Wynton Marsalis, DonnyMcCaslin, David Binney, Ben Allison, Palle Danielsson, Tony Scott, Mike Stern, Noà e molti altri.

Luca Bulgarelli ha studiato basso elettrico e contrabbasso, in cui si è diplomato presso il conservatorio di Campobasso. Ha suonato nei più importanti Jazz Festival italiani e internazionali a Perugia, Pescara, Roma, New York, Berlino, Amburgo, Lipsia, Parigi, Lione, Porto, Malaga, Tel Aviv, Gerusalemme, Budapest, Copenhagen, Pechino, Algeri, Montreal, L'Aja, Lussemburgo, Bruxelles, Varsavia, Tokyo, Shanghai, Bangkok, Nuova Delhi, Goa, Buenos Aires, Montevideo, Helsinky, Tallin, Bergen, Istanbul, Vienna, Basilea, Zurigo. Ha collaborato e collabora con Enrico Pieranunzi, Roberto Gatto, Maurizio Giammarco, Enrico Rava, Paolo Fresu, Rita Marcotulli, Danilo Rea, Mariapia De Vito, Nicola Stilo, Rosario Giuliani, Stefano Bollani, Gianluca Petrella, Fabrizio Bosso, Stefano Di Battista, GuntherSchuller, Kenny Wheeler, Mike Manieri, George Garzone, ToninhoHorta, Alain Jean Marie, Mundell Lowe, Philip Catherine, Rick Margitza, Donnie Mc Caslin, Bob Mintzer, ToothThielemans, John Abercrombie, DaveLiebman, Seamus Blake e Greg Osby e nel mondo della musica leggera con Mimmo Locasciulli, Francesco De Gregori, Beppe Servillo, Paola Turci, Daniele Silvestri, Gino Paoli e Sergio Cammariere, con il quale ha inciso otto album. Attualmente è docente di contrabbasso jazz presso il conservatorio dell'Aquila e al Saint Music College di Roma e, come sound designer e produttore del suono, ha missato e masterizzato lavori per diverse prestigiose etichette discografiche.

Il concerto in cui Valentina Gullace, Claudio Filippini e Luca Bulgarelli si esibiranno domenica per il pubblico di In Art, “Una serata a Broadway”, è un viaggio attraverso alcuni dei brani più affascinanti tratti dai musical di Broadway e diventati poi celebri pezzi jazz. Il repertorio comprenderà le composizioni di autori come George Gershwin, Cole Porter, Rogers&Hammerstein, Irvin Berlin e spazierà in un ampio panorama musicale che ha segnato la storia del musical.

Il pubblico di In Art avrà, dunque, la splendida opportunità di compiere un viaggio indimenticabile in cui, ancora una volta, la bellezza e la forza delle parole e della musica lo condurranno verso orizzonti forse inimmaginabili, verso un infinito tutto da scoprire. Assolutamente da non perdere.

