Mario Giordano presenterà il libro " L'Italia non è più italiana"

San Benedetto del Tronto | Sabato 23 alle ore 17,30 all'Auditorium Tebaldini. Conversa con l'Autore Giovanni Corradetti.

Locandina Giordano

Evento a cura de I Luoghi della Scrittura, la Libreria la Bibliofila e il Rotary club di San Benedetto del Tronto con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale e della Regione Marche.

MARIO GIORDANO ha 52 anni. Ha scritto sedici libri di inchiesta nei quali si è occupato di denunciare sprechi, pensioni d'oro, privilegi, ovvero sanguisughe, pescecani, spudorati e vampiri. Nel frattempo ha fondato un quotidiano, «La Verità», di cui è orgogliosamente editorialista. È stato anche direttore del TG4, di Tgcom24, del «Giornale», di Videonews e di «Studio Aperto». Attualmente è direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell'informazione di Mediaset.