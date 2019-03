Monica Ferraioli presenterà il libro"Cenerentola oggi calzerebbe il 41"

San Benedetto del Tronto | Venerdi 08 Marzo presso l'Asilo Merlini. Conversa con l'Autrice Sabrina Cava

di Redazione

Locandina Ferraioli

Monica Ferraioli si laurea con 110/110 in Lingue e letterature straniere a Urbino. Nel 1995, durante il suo incarico di addetto ufficio stampa per il Teatro Stabile delle Marche, in occasione de La città dei teatri, edita Bisogna fare come i finlandesi, testo raccolto da un incontro con Valeria Moriconi, pubblicato nel volume Valeria Moriconi, come in uno specchio. Il suo esordio come scrittrice risale al 2012 con La sentinella del fortino abbandonato (Edizioni Montag), un romanzo intimo a più voci che conosce da subito un discreto favore. Due suoi racconti umoristici, Il Lancillotto delle anatre e Cortisolo, sono stati raccolti nell'antologia 13 pezzi facili, a cura di Massimo Canalini (Edizioni Cattedrale, marzo 2014).

IL LIBRO

Se un marito per Natale regala alla sua consorte una confezione di Fanghi d'alga Guam Dren contro la cellulite e l'adipe, magari quest'ultima dovrebbe iniziare a porsi qualche domanda. Ma in realtà, a volte, ciò che sembra una disgrazia può rivelarsi la miglior fortuna. Questione di punti di vista. Questa la morale di Cenerentola oggi calzerebbe il 41. Un romanzo non sempre politically correct che percorre con leggerezza e umorismo le miserie umane tipiche di una separazione. E come dice la nostra protagonista Clara, "Si sa che le separazioni sono così: prima uno dei due piange un sacco e l'altro diventa sarcastico, poi le situazioni si ribaltano". La ruota gira... finché c'è un criceto che ci corre sopra.