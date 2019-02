Samb-Ternana: indetta la giornata rossoblu.

San Benedetto del Tronto | Non saranno validi gli abbonamenti per la gara di sabato 23 Febbraio

di Guido Favelli

Nuova Curva Samb(Foto Cellini)

La S.S. Sambenedettese comunica che, in occasione della gara di campionato Sambenedettese-Ternana in programma sabato 23 febbraio alle ore 20.30, è stata indetta la giornata rossoblu.



Pertanto, non saranno validi abbonamenti stagionali, tessere di servizio e sponsor. Saranno invece validi gli accrediti stampa stagionali (giornalisti, fotografi, emittenti televisive/radiofoniche).



I tagliandi saranno acquistabili in prevendita sul circuito Vivaticket, sia online che nei punti vendita autorizzati, e presso il botteghino nord del Riviera delle Palme. (orari di apertura da comunicare)



Il costo dei tagliandi dei vari settori è così ripartito:



CURVA NORD



Intero: € 12



Ridotto: € 10



Bimbi 0-12: € 2



TRIBUNA EST MARE



Intero: € 18



Ridotto: € 15



Bimbi 0-12: € 2



TRIBUNA CENTRALE



Intero: € 35



Ridotto: € 25



Bimbi 0-12: € 2



TRIBUNA LATERALE NORD



Intero: € 18



Ridotto: € 15



Bimbi 0-12: € 2



CURVA SUD (SETTORE OSPITI)



Intero: € 12



Ridotto: € 10



Bimbi 0-12: € 2



Per ridotto si intendono i ragazzi 12-17 anni (17 non compiuti), le donne e gli over 65. Bimbi 0-12 (12 non compiuti)



I punti vendita VivaTicket attivi sul territorio sono i seguenti:



Tabaccheria Ricevitoria Marinucci Paolo



C.so Vittorio Emanuele, 80 Cupra Marittima (AP)



Tabaccheria Marchionni



Via Ischia, 193/195 Grottammare (AP)



Planetwin365 - via Roma



via Roma, 102/104/106 San Benedetto del Tronto



Tabaccheria Mare



via del Mare, 224 San Benedetto del Tronto



Tabaccheria L'Isola del Tesoro



via Gabrielli, 114 San Benedetto del Tronto



Tabaccheria Amarcord



via Ponchielli, 13 San Benedetto del Tronto



Planetwin365 - via Sauro



via Nazario Sauro, 6/4 San Benedetto del Tronto



Betn1



via Piemonte, 107 San Benedetto del Tronto



Bar Palmarino



viale de Gaspari, 303 - Centobuchi



Erre Disco Effe



S.S. 16, 74 Alba Adriatica



Amadeus Dischi



via Verdi, 14 Porto San Giorgio del Tronto



Manhattan Lounge Cafè



via Salaria, 8/A Spinetoli (Ap)



Bar Tabacchi Angel



via Galilei 1 Grottammare (Ap)

18/02/2019