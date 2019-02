Vittoria importante per il Grottammare

Grottammare | Ciabuschi-gol e i biancocelesti escono dalla zona playout

di Roberto Benigni

GROTTAMMARE-CAMERANO 1-0

Grottammare: Beni, Ferrari (89’ Orsini), Lanza, Franchi, Haxhiu (74’ Traini), Oresti, D’Angelo, De Cesare, Ciabuschi (68’ Jallow), De Panicis (82’ Di Antonio), Vallorani. A disp.: Renzi, Bruno, Ioele, Maiga Silvestri, Casolla. All. Manoni

Camerano: Lombardi, Sampaolesi, Musumeci, Fermani, Ortolani, Lapi, Moretti E. (78’ Petrolini), Moretti N., Giulietti (46’ Taddei), Biondi (53’ Sulpizi), Papa. A disp.: Bastianelli, Domenichetti, Fioranelli, Donzelli, Alessandroni, Tombesi. All. Montenovo

Arbitro: Curia di Ascoli Piceno

Rete: 15’ Ciabuschi

Ammoniti: 39’ De Panicis; 62’ D’Angelo

Espulsi: 35’ Recanatini (dirigente Camerano); 80’ Biondi, Tombesi e Montenovo

Vittoria con il brivido per il Grottammare in uno scontro diretto per restare nel campionato di Eccellenza. I ragazzi di mister Manoni conquistano la quarta vittoria consecutiva in casa (tutte con il minimo scarto) e guadagnano tre punti importantissimi per la classifica, visto che se il campionato finisse oggi il Grottammare sarebbe salvo senza nemmeno passare per i playout. La cronaca. Dopo un paio di occasioni fallite i biancocelesti di casa sbloccano il risultato con Ciabuschi che sfrutta un pasticcio di Ortolani e insacca. Il primo tempo si chiude su un paio di occasioni fallite, una per parte. Nella ripresa, dopo che Ciabuschi ha sciupato una ghiotta occasione per raddoppiare, il Camerano potrebbe pareggiare con l’ex Catanzaro Biondi, ma Beni è strepitoso e devia la conclusione in angolo. A dieci minuti dalla fine, in seguito alle proteste per un contatto subito da Fermani, due giocatori del Camerano (Biondi e Tombesi) e l’allenatore ospite Montenovo vengono espulsi dalla panchina. Già nel primo tempo l’arbitro Samira Curia della sezione di Ascoli aveva espulso il dirigente Recanatini, sempre per proteste. Nel finale la formazione cameranese sfiora il pareggio con Papa (e sarebbe stata davvero una beffa per i biancocelesti) e poi i padroni di casa sciupano altre due palle gol per raddoppiare. Il Grottammare nella prossima partita incontrerà l’Urbania.