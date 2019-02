Simone Tempia e Gianluca Marinangeli domenica 17 febbraio per il quarto appuntamento di In Art

San Benedetto del Tronto | Domenica 17 febbraio, al Medoc di San Benedetto del Tronto, saranno ospiti del quarto incontro di In Art lo scrittore Simone Tempia e l’attore Gianluca Marinangeli.

di Elvira Apone

la locandina dell'evento del 17 febbraio

Domenica 17 febbraio, dalle ore 18,30, presso il pub Medoc di San Benedetto del Tronto, nell’ambito della terza edizione della rassegna letteraria e musicale In Art, organizzata dall’associazione culturale “Rinascenza” con la direzione artistica di Annalisa Frontalini, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Marche e con il supporto del portale Gate-Away.com, sponsor ufficiale, saranno ospiti del quarto appuntamento lo scrittore Simone Tempia, che presenterà il suo ultimo libro “Un anno con Lloyd. 365 giorni in compagnia di un maggiordomo immaginario” (Rizzoli Lizard) e, dopo la consueta pausa per la cena, alle 22:00, l’attore Gianluca Marinangeli, che terrà il suo monologo teatrale “La sindrome del terzo panino”. Accompagnerà la presentazione del libro Mattia Brena e dialogherà con gli ospiti il poeta, avvocato e consigliere comunale Gianni Balloni. Un incontro interessante e stimolante, in cui, con ironia e leggerezza, si affronteranno temi importanti, che offriranno sicuramente diversi spunti di riflessione e che solleveranno sorprendenti verità.

Giornalista e scrittore, Simone Tempia è nato nel 1983 a Biella, un’industriosa provincia del nord ovest italiano. Ha collaborato con “Wired”, “GQ” e Missoni, scrive per “Vogue Italia”, magazine del quale cura anche la parte web, ha una trasmissione radiofonica e contribuisce al sito di cinema 400calci.com, vincitore di due Macchianera Awards. Da quando, nel 2014, ha lanciato la pagina Facebook “Vita con Lloyd”, che ha rapidamente conquistato migliaia di lettori per l’eleganza e l’ironica saggezza con cui affronta temi come l’amore, il passare del tempo, la paura e la ricerca della felicità, Simone Tempia ha incominciato a trascorrere la propria esistenza in compagnia del maggiordomo immaginario di nome Lloyd, che rappresenta quella voce della ragione e del buon senso, quell’onestà intellettuale e quel senso di concretezza in cui sono confluite le voci di amici, parenti e di tutti coloro che gli offrono consigli e suggerimenti necessari, ma spesso disattesi.

Dopo il successo di “Vita con Lloyd”, il racconto ironico, pungente e illuminante, sotto forma di dialogo, del rapporto tra un Sir e il suo maggiordomo immaginario, e di “In viaggio con Lloyd”, che ripropone i saggi insegnamenti del maggiordomo immaginario Lloyd attraverso lettere, telegrammi, telefonate e messaggi in cui lui offre al suo Sir consigli per affrontare un viaggio inaspettato dentro se stesso, anche in questo terzo libro, “Un anno con Lloyd. 365 giorni in compagnia di un maggiordomo immaginario” ” (Rizzoli Lizard ), che verrà presentato domenica al pubblico di In Art, ritornano i dialoghi tra lo spaesato e confuso Sir e il suo saggio maggiordomo Lloyd. E ancora una volta, i dialoghi tra Sir e il suo maggiordomo, nati dalla straordinaria fantasia di Simone Tempia e dal bisogno di ognuno di avere sempre accanto un amico a cui rivolgersi per risolvere tutti i dubbi della propria esistenza, hanno un sapore agrodolce e a volte surreale, ma rivelano una delicata profondità e quell’ironica saggezza che, come una pillola quotidiana, accompagnerà il lettore giorno dopo giorno.

Dopo aver conseguito le Lauree in “Economia e commercio” e in “Scienze giuridiche”, Gianluca Marinangeli si è dedicato al perfezionamento della propria formazione attoriale. Nel 2010 ha conseguito il diploma in “Arti teatrali e dello spettacolo” per poi frequentare numerosi workshop in ambito teatrale e cinematografico con artisti quali Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo. Nel 2014 ha debuttato al cinema in Italia e in Svizzera con il lungometraggio “I Corsari”, del quale è stato co-protagonista e Produttore esecutivo. Nel 2015 è stato attore e Direttore di produzione della serie web “Il trittico”, finalista in diversi festival nazionali. Ha recitato in vari cortometraggi, l’ultimo dei quali, “E’ tutto cinema”, è stato finalista in numerosi festival e vincitore al Festival RAGFF di Venezia 2018. Dal 2010 recita in teatro con diverse compagnie, dal 2016 conduce a Fermo i Laboratori teatrali FAMO TEATRO nell’ambito dell’Associazione FAMO COSE Onlus e da febbraio 2018 porta in scena il monologo “L’Uomo del coniglio”, scritto dalla drammaturga uruguaiana Ana Magnabosco e tradotto dalla regista uruguaiana Monica Menosse Hutton. Ad aprile 2019 debutterà con lo spettacolo comico “Twin Detectives”, scritto con l’attore Piero Massimo Macchini che ne cura anche la regia.

Il monologo “La sindrome del terzo panino”, che Gianluca Marinangeli interpreterà in anteprima domenica sera a In Art e di cui è anche autore e regista, è un surreale racconto tragicomico di una presa di coscienza. La storia di un bambino rassegnatamente sereno che diventa adulto in balia delle onde fino a che, per ventura e per circostanze apparentemente drammatiche, realizza che, anche se l’ambiente in cui viviamo ha influenza su di noi, siamo sempre noi stessi i responsabili di ciò che ci succede.

Un’altra serata entusiasmante e coinvolgente, un altro appuntamento a cui non si può mancare.

Per informazioni e prenotazioni: 0735-780869 (dopo le ore 18:00)