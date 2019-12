La camminata in Sentina ha un doppio significato quest'anno

San Benedetto del Tronto | La tradizione di Santo Stefano sarà occasione per parlare di erosione costiera

di Kevin Gjergji

La zona Sentina

Come da tradizione il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, è stata organizzata una passeggiata per la Sentina, che partirà alle ore 10 dall'ingresso nord.

La passeggiata sarà ovviamente un'occasione per socializzare e godere le bellezze del territorio, ma sarà soprattutto occasione per riflettere su queste bellezze che rischiano di perdersi se non preservate con cura.

Il pericolo che incombe sulle bellezze della riserva naturale, e in particolare sulla Torre sul Porto, è quello rappresentato dall'erosione costiera che negli ultimi decenni ha mangiato oltre 150 metri di costa e che ora minaccia persino la vecchia struttura (datata 1673) sorta in periodo di peste.

Durante la giornata ci sarà una raccolta firme da destinare alla Regione Marche con la chiara richiesta di tutelare, agendo in fretta, un patrimonio storico e culturale di grande valore; tra i firmatari anche l'assessore all'ambiente Traini e il sindaco Piunti che ha sottolineato quanto questa situazione debba avere un'alta priorità.