Lunedì 9 dicembre si riaccendono le "fòchere"

San Benedetto del Tronto | Un servizio di bus navetta assicurerà il collegamento tra gli otto falò nei quartieri

Le fochere 2019

Per tenere viva la memoria collettiva delle più antiche e sentite tradizioni cittadine, anche la sera del prossimo 9 dicembre torna "Reppeccème le fòchere", la manifestazione il cui titolo richiama un vecchio motto coniato dal Circolo dei Sambenedettesi nel corso della quale si accendono tanti falò che, secondo la tradizione, illuminano nella notte del 9 dicembre il passaggio aereo della Santa Casa diretta a Loreto.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con i Comitati di quartiere, le Parrocchie e alcune associazioni cittadine che hanno comunicato l'accensione di falò. Come sempre, la cittadinanza potrà spostarsi da una "fochera" all'altra utilizzando un servizio di bus navetta che è stato messo a disposizione dal Comune nella fascia oraria 20,30 - 20,30.

Questo l'elenco delle fochere con i quartieri di riferimento:

San Filippo Neri - PIAZZA SAN FILIPPO NERI - A cura della Parrocchia e del Comitato di quartiere

Paese Alto - PARCO VIA SAFFI - A cura dell'associazione La Rocca e del Comitato di quartiere

Ponterotto - CAMPETTO PARROCCHIALE VIA MANARA - A cura della parrocchia Madonna del Suffragio

Sant'Antonio - AREA TRA LE VIE TOSCANA E DE GASPERI (dietro mercatino rionale) - A cura dell'associazione Antoniana Eventi in collaborazione con il Comitato di quartiere e l'associazione Rialto Croce

Albula Centro e Marina Centro - AREA EX GALOPPATOIO - A cura del movimento Fides Vita e dei Comitati di quartiere

Marina di Sotto, Europa e S. Lucia - AREA ANTISTANTE CHIESA S. PIO X - A cura della Parrocchia di S. Pio X e dei Comitati di quartiere

Mare, Porto d'Ascoli Centro, Ragnola, Sentina - VIA DEL CACCIATORE - A cura delle Parrocchie Cristo Re e Sacra Famiglia e dei Comitati di quartiere Mare, Porto d'Ascoli Centro, Ragnola e Sentina

Agraria e Salaria - VIA VAL CUVIA (a nord di piazzale Sandro Pertini - "piazza rossa") - A cura della parrocchia della SS. Annunziata e dei Comitati di quartiere