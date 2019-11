San Benedetto del Tronto | Casa della Poesia Palazzo Piacentini. Domenica 10 Novembre alle ore 17,30. Conversa con l'Autore Filippo Massacci. Accompagnamento musicale Claudio Infriccioli.

Per il Ciclo "Incontri con l'Autore Autunno" Domenica 10 Novembre alle ore 17,30 Renato Minore presenterà il libro "O Caro pensiero" alla Casa della Poesia Palazzo Piacentini.Evento Organizzato da I Luoghi della Scrittura a cura di Mimmo Minuto. Patrocinio e sostegno Amministrazione Comunale e Regione Marche. Conversa con l'Autore Filippo Massacci. Accompagnamento musicale Claudio Infriccioli.