San Benedetto del Tronto | Venerdì 30 agosto alle ore 21.30, nel Giardino dell'Asilo Merlini. A conversare con l'autrice sarà Christina Assouad.

Per gli "Incontri con l'autore - Estate 2019", Eliana Enne presenterà il libro "Ricordi d'inverno" venerdì 30 agosto alle ore 21.30, nel Giardino dell'Asilo Merlini. L'evento è organizzato dall'associazione "I Luoghi della Scrittura", dalla libreria "La Bibliofila" con il contributo e il sostegno dell'Amministrazione Comunale e della Regione Marche. A conversare con l'autrice sarà Christina Assouad.è lo pseudonimo con il quale Eliana Narcisi pubblica quotidianamente sul blog "Tutta colpa di Ilaria" e firma la rubrica "Pelo e Contropelo" per la testata giornalistica "Il Graffio". Avvocato di professione, vive e lavora nelle Marche. Ha curato per l'attore Premio David di Donatello Ernesto Mahieux la sua autobiografia, ha pubblicato i romanzi "Dimmi che ore sono" (2017) e "Tutta colpa di Ilaria" (2018). Da quest'ultimo, premiato al Festival "La notte dei libri" (Roseto, 25 agosto 2018), è stata tratta la commedia teatrale omonima. Ha scritto i racconti "Elettricità" e "La voce del mare", quest'ultimo inserito nell'antologia Marche d'Autore.

"Ricordi d'inverno" è il suo terzo romanzo e racconta la vita di Ludovica Sabatini che scorre apparentemente tranquilla. Ha da poco superato i quaranta e si divide tra il lavoro di segretaria all'Eur di Roma per l'avvocato Simone Menarini, le serate a Trastevere con l'amica del cuore Agata, una relazione altalenante con Andrea, fino a quando si presenta allo studio Menarini un nuovo cliente. É alla ricerca di sua figlia Giulia, con cui non ha più rapporti da oltre dieci anni. Il suo nome è Guido Ursini e il suo racconto porta improvvisamente allo scoperto il passato che Ludovica ha tenuto nascosto a tutti, quando lavorava per "Rudy lo squalo", un professionista senza scrupoli, quando l'ambizione sfrenata e la ricerca del successo a ogni costo le avevano riempito le tasche di soldi, ma l'avevano spinta a commettere illeciti e allontanata da Davide, il grande amore della sua vita.

Guido Ursini non è un cliente come gli altri e aiutare lui vorrà dire per Ludovica fare i conti con una stagione della sua vita che ha visto nascere un sentimento profondo impossibile da dimenticare. Presentato in anteprima al Salone Internazionale del libro di Torino il 13 maggio, "Ricordi d'inverno" è una storia di seconde occasioni, di errori commessi e ingiustizie subite, di personaggi differenti per età ed esperienze le cui vite però si intrecciano e si condizionano, lungo un percorso narrativo che mescolando passato e presente li vede intrappolati in un inverno da cui dovranno liberarsi per poter trovare un'occasione di felicità.