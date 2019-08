Da Striscia la notizia CRISTIANO MILITELLO a San Benedetto del Tr.

San Benedetto del Tronto | Presenterà il libro "Cartelli d'Italia"" Venerdi 23 Agogto alle ore 21,30 al Giardino dell'Asilo Merlini. Conversa con lo Scrittore Christina Assouad

Per gli "Incontri con l'autore - estate 2019" CRISTIANO MILITELLO presenterà il libro "Cartelli d'Italia"" Venerdi 23 Agogto alle ore 21,30 al Giardino dell'Asilo Merlini. L'evento è organizzato dall'associazione "I Luoghi della Scrittura", dalla libreria "La Bibliofila" con il contributo e il sostegno dell'Amministrazione Comunale e della Regione Marche. Conversa con lo Scrittore Christina Assouad