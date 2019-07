Giulio Perrone presenta il libro "L'Amore finchè resta"

San Benedetto del Tronto | Giovedi 26 luglio alle ore 21,30 presso il Giardino dell'Asilo Merlini. Conversa con l'autore Cinzia Carboni.

di Redazone

Locandina Perrone G.

L'evento è organizzato dall'associazione "I Luoghi della Scrittura", dalla libreria "La Bibliofila" con il contributo e il sostegno dell'Amministrazione Comunale e della Regione Marche. Conversa con l'autore Cinzia Carboni.



L'AUTORE

Giulio Perrone vive a Roma, dove nel 2005 ha fondato la casa editrice che porta il suo nome. Ha pubblicato, per Rizzoli, i romanzi L'esatto contrario (2015) e Consigli pratici per uccidere mia suocera (2017). Collabora con l'Università La Sapienza di Roma.



IL LIBRO

Quartiere Parioli. Tommaso è in mezzo alla strada, una valigia fatta alla bell'e meglio, l'immancabile abbonamento per la Roma in tasca e nient'altro. Ha quarant'anni e non avrebbe mai pensato di trovarsi improvvisamente senza moglie, casa e lavoro. La vita che Tommaso ha attentamente costruito negli anni, in equilibrio su un lavoro poco impegnativo e poco redditizio (psicoterapeuta per un ristretto numero di scombinati pazienti) e sulla rendita elargita dai facoltosi suoceri, crolla nei pochi minuti in cui sua moglie Lucrezia liquida il loro matrimonio come un completo fallimento. Adesso si ritrova solo, schiacciato da quello che ha fatto, ma soprattutto da quello che non ha fatto. Costretto a tornare ad abitare a casa della madre, in un quartiere popolare, inseguito dai creditori, Tommaso prova a reinventarsi in un saliscendi di equivoci, opportunità mancate e idee geniali non coltivate fino all'ultima, incredibile idea...

25/07/2019