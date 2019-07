Lo Sceneggiatore e Autore Andrea Purgatori presenterà" Quattro piccole ostriche"

San Benedetto del Tronto | Palazzina Azzurra domenica 14 Luglio ore 21,30. In caso di pioggia Auditorium Tebaldini. Conversa con lo Scrittore Olga Merli

locandina Purgatori

Evento organizzato dall'associazione "I Luoghi della Scrittura", la "Fabbrica dei Fiori" con il patrocinio ed il sostegno dell'Amministrazione Comunale e dalla Regione Marche. Conversa con l'Autore OLGA MERLIè uno dei più importanti sceneggiatori italiani. Tra i film che ha scritto per il cinema si ricordano Il muro di gomma (1991), Il giudice ragazzino (1994), Fortapasc (2009), L'industriale (2011), e per la televisione Caravaggio (2008), Lo scandalo della Banca Romana (2010), Il Commissario Nardone (2012). Attualmente conduce la trasmissione Atlantide in onda su La7, con grande successo di pubblico e critica.