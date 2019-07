Piceno d'Autore ospita Sergio Rizzo

Monteprandone | Appuntamento giovedì 11 luglio, alle 21:30, nel Centro Storico dove, dalle 19, si terrà l'"Aperitivo letterario... aspettando l'Autore".

Locandina Rizzo

Sergio Rizzo è l'ospite della seconda serata di Piceno d'Autore 2019 in programma giovedì 11 luglio, alle 21:30, in piazza dell'Aquila nel Centro Storico di Monteprandone.

Laureato in Architettura presso l'Università La Sapienza di Roma, il vicedirettore de La Repubblica proporrà una riflessione su "L'Italia fuori dell'euro: fantapolitica?". La sua carriera giornalistica è iniziata nelle redazioni di Milano Finanza, Il Mondo e Il Giornale, per poi approdare al Corriere della Sera.

Rizzo si è dedicato a inchieste sul malaffare italiano e ha scritto assieme a Gian Antonio Stella il libro-inchiesta sul mondo politico "La Casta". È inoltre autore de "La notte che uscimmo dall'euro", edito da Feltrinelli.

La serata, coordinata da Mario Di Vito giornalista de Il Manifesto e Il Resto del Carlino, si aprirà alle ore 19 con un "Aperitivo letterario...aspettando l'Autore" dove sarà possibile gustare prodotti tipici ed eccellenze enogastronomiche del territorio, nella suggestiva cornice del centro storico di Monteprandone, con la collaborazione della "Bottega di Barbara" e della cantina "Il Conte Vini".

Alle 21:30 avrà, poi, inizio l'incontro con l'autore che, in caso di pioggia, si terrà al Centro Pacetti, via San Giacomo 107 a Centobuchi di Monteprandone.

Ricordiamo che sono attivi servizi di bus navetta gratuiti. Questi i tragitti e gli orari:

Navetta da San Benedetto/Porto d'Ascoli a Monteprandone

ore 19:30 liceo Scientifico "Benedetto Rosetti" in viale De Gasperi a San Benedetto

ore 19:40 palazzetto dello Sport in viale dello Sport a San Benedetto

ore 19:50 piazza Sacra Famiglia a Porto d'Ascoli

Navetta da Centobuchi al Centro Storico

ore 20 piazza dell'Unità, Centobuchi

Minibus veloce dal Santuario al Centro Storico

Dalle ore 20 sarà attivo un minibus veloce con partenza dal parcheggio del Santuario di San Giacomo della Marca per il Centro Storico. Il rientro è previsto al termine dell'incontro con l'autore.

L'evento è organizzato dal Comune di Monteprandone, dall'associazione "I Luoghi della Scrittura", dalla libreria "La Bibliofila", con il patrocinio e il contributo di Regione Marche e Bacino Imbrifero del Tronto, con il patrocinio della Provincia di Ascoli Piceno, dell'Ordine dei Giornalisti delle Marche dell'Associazione librai italiani (Ali), con il sostegno delle aziende private GLS-Picena Express, Teknonet, Genny, Teng Arredamenti, Inim Electronics, Farmacia Comunale Monteprandone, TMT, Ediltres, Giobbi srl che hanno aderito all'ArtBonus, un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo.

Maggiori informazioni su picenodautore.it e facebook.com/picenodautore.