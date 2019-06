Orgoglio civico:"Quale futuro per la Pediatria del Madonna del Soccorso?"

San Benedetto del Tronto | "Abbiamo sottoposto la situazione a tutti gli organi decisionali e di opposizione al fine di avviare un percorso che riconsegna dignità ai pazienti, al territorio ed ai professionisti inviando loro una lettera"

di Benito Rossi

Sottoponiamo al giudizio istituzionale, pubblico e mediatico la politica sanitaria applicata alla pediatria del Madonna del Soccorso. Abbiamo sottoposto la situazione a tutti gli organi decisionali e di opposizione al fine di avviare un percorso che riconsegna dignità ai pazienti, al territorio ed ai professionisti. Di seguito la lettera inviata :

Asur marche

Asur5

Al governatore Dott Luca Ceriscioli

Alla Dottoressa Lucia Di Furia

Alla Dottoressa Nadia Storti

Al Senatore Giorgio Fede

Al Consigliere Reg Fabio Urbinati

Al Consigliere Regionale Giuseppe Giorgini

Al Dir Gen Asur5

In qualità di Responsabile della Associazione politico culturale Orgoglio Civico chiedo quale valore formale venga riconosciuto alla delibera della Giunta Regionale Marche, num 1554 del 19 novembre 2018.

La premessa in relazione all'uscita di un bando, presso l'asur5, per l'assegnazione di strutture semplici per la pediatria, per la gestione assistenziale dei neonati patologici di primo livello B. Rispetto la delibera 1554 se ne deduce che le due pediatrie esistenti ( ascoli e san benedetto e le altre della regione Marche eccetto il Salesi), seppur formalmente individuate in una unica pediatria, sono equiparate. La pediatria di San Benedetto nel 2018 e' stata impegnata con circa 800 nascite mentre quella di Ascoli con circa 570 nascite. Probabilmente il trend del 2019 si manterrà sugli stessi livelli di proporzione e magari anche deducibile che nella Pediatria di San Benedetto possano aumentare le nascite.

Conseguentemente non si riesce a comprendere la logica della distribuzione dei posti letto visto che in Ascoli ne sono previsti 6+2 posti per la patologia neonatale e 12 posti per la Pediatria. Nella Pediatria di San Benedetto sono invece previsti 10 posti letto in tutto ( quanti in patologia neonatale?).

Ci permettiamo ( facendo i conti della serva) di invitare gli organi decisionali a riformulare un numero di posti letto adeguati rispetto le nascite presso la Pediatria di San Benedetto. Oltretutto, ancora più inspiegabile, è l'utilizzo di alcuni posti letto presso la Pediatria del Madonna del Soccorso dove vengono "appoggiati" pazientioperati presso l'otorino della asur5. Non riusciamo pertanto a capire se l'elevato numero di nascite che si verificano presso la Pediatria di San Benedetto, associato all'elevato numero di consulenze eseguite presso il pronto soccorso di san Benedetto dagli stessi medici di reparto, debba essere incoraggiato e sostenuto oppure no.

Nessuna incitazione campanilistica, ci mancherebbe, ma se non abbiamo capito male la succitata delibera riconosce, nella Regione Marche, una Pediatria di 2 livello ubicata al Salesi e tutte le altre Pediatrie di 1 livello ( rete dei punti nascite) sui 10 punti nascita esistenti.

Ad ogni buon conto chiediamo con urgenza che venga rivisto il bando di assegnazione delle strutture semplici e, soprattutto, rimodulato l'organico ed i posti letto della pediatria del Madonna del Soccoro. Tutto nel rispetto dei pazienti, del territorio e degli operatori sanitari.

