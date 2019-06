Piceno d'Autore 2019, presentato il programma della X edizione

Monteprandone | Il festival letterario si terrà dal 1 al 23 luglio nel Centro Storico di Monteprandone.

E' stato presentato mercoledì 26 giugno in conferenza stampa, presso il Residence Borgo da Mare a Monteprandone, il programma di Piceno d'Autore, festival letterario ormai giunto alla sua decima edizione, che propone al pubblico temi contemporanei di interesse culturale e sociale, attraverso incontri con gli autori.

Sono sei le serate previste per l'edizione 2019 e si terranno dal 1° al 23 luglio, in piazza dell'Aquila, nel Centro Storico, quattro appuntamenti per la sezione monografica e due per la sezione universo editoriale. Il tema generale scelto è "Informazione e comunicazione. Raccontare la comunità oggi".

Si partirà lunedì 1 luglio con lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet. "Invocare, provocare, raccontare la Passione" è il nome dell'incontro coordinato da Simone Incicco, giornalista de L'Ancora e Consigliere dell'Ordine Regionale dei Giornalisti delle Marche.



Giovedì 11 luglio sarà la volta del vicedirettore di La Repubblica, Sergio Rizzo che proporrà una riflessione su "L'Italia fuori dell'euro: fantapolitica?", con introduzione di Mario Di Vito giornalista de Il Manifesto e Il Resto del Carlino.

La rassegna proseguirà lunedì 15 luglio con un appuntamento che darà spazio ad una riflessione sul nuovo civismo. Relatore della serata sarà Ferruccio de Bortoli, già direttore de Il Corriere delle Sera e de Il Sole 24 ore. L'incontro sarà coordinato da Pier Paolo Flammini, giornalista di RivieraOggi.

Nella serata di martedì 16 luglio verrà assegnato il "Premio Nazionale Editor 2019" a Stefano Izzo, editor della narrativa italiana per De Agostini Planeta. Sarà presente Pino Imperatore, autore di "Con tanto affetto ti ammazzerò". Coordina Mimmo Minuto.

Lunedì 22 luglio, ospite della serata sarà Francesco Giorgino, volto del Tg1. Ad affiancarlo sul palco di Piceno d'Autore, Renato Pierantozzi giornalista di Cronache Picene.

L'ultimo appuntamento è in programma martedì 23 luglio quando verrà consegnato il Riconoscimento Casa Editrice 2019 a Bollati Boringhieri. Saranno presenti Michele Luzzatto, direttore editoriale e Marco Aime autore di "L'isola del non arrivo. Voci da Lampedusa". Coordina Silvio Venieri.

Gli appuntamenti del 1°, 11, 15 e 22 luglio sono accreditati come corso di formazione dell'Ordine dei Giornalisti Marche. I giornalisti possono iscriversi attraverso la piattaforma nazionale SIGEF.

Gli incontri avranno inizio alle ore 21:30, si terranno tutti in piazza dell'Aquila nel Centro Storico di Monteprandone. In caso di pioggia, si svolgeranno al Centro Pacetti, via San Giacomo n. 107, Centobuchi di Monteprandone.



NOVITA' 2019



Aperitivo letterario...aspettando l'Autore

L'edizione 2019 è caratterizzata da un rinnovato format. Nell'attesa dell'incontro con gli ospiti, dalle ore 19, è possibile gustare un aperitivo a base dei prodotti tipici ed eccellenze enogastronomiche del territorio, nella suggestiva cornice del Centro storico di Monteprandone. Si possono anche visitare i musei e i luoghi di interesse storico e artistico che sono custoditi nel cuore borgo. Alle ore 21,30 prenderà poi il via l'incontro con l'Autore.

L'aperitivo letterario è realizzato in collaborazione con Ristorante San Giacomo, la Bottega di Barbara, Agriturismo Il Sapore della Luna, l'associazione Proloco Monteprandone, le cantine Il Conte di Villa Prandone e Il Sapore della Luna e le strutture ricettive B&B Mestichelli, Borgo da Mare e Hotel San Giacomo.



Servizio di bus navetta gratuito

In occasione delle serate del 1, 11, 15 e 22 luglio, il Comune di Monteprandone mette a disposizione un servizio di trasporto gratuito.

Navetta da San Benedetto/Porto d'Ascoli a Monteprandone

ore 19 liceo Scientifico "Benedetto Rosetti" in viale De Gasperi a San Benedetto

ore 19:10 palazzetto dello Sport in viale Dello Sport a San Benedetto

ore 19:20 piazza Sacra Famiglia a Porto d'Ascoli

Il rientro è previsto al termine dell'incontro con l'autore.

Minibus veloce

A partire dalle ore 20 sarà attivo un minibus dal parcheggio del Santuario di San Giacomo della Marca al Centro Storico.

L'evento è organizzato dal Comune di Monteprandone, dall'associazione "I Luoghi della Scrittura", dalla libreria "La Bibliofila", con il patrocinio e il contributo di Regione Marche e Bacino Imbrifero del Tronto, con il patrocinio della Provincia di Ascoli Piceno, dell'Ordine dei Giornalisti delle Marche dell'Associazione librai italiani (Ali), con il sostegno delle aziende private GLS-Picena Express, Teknonet, Genny, Teng Arredamenti, Inim Electronics, Farmacia Comunale Monteprandone, TMT, Ediltres, Giobbi srl che hanno aderito all'ArtBonus , un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo.

Maggiori informazioni su picenodautore.it e facebook.com/picenodautore.

Anche il presidente del BIM Luigi Contisciani, assente alla conferenza per motivi istituzionali, ha voluto rilasciare la sua dichiarazione sull'iniziativa: "La cultura è il primo ingrediente di una società viva. È in essa che l'uomo ancora può scoprirsi creativo e libero, perfino nella nostra epoca. L'ente che presiedo considera da sempre la cultura quale risorsa imprescindibile per l'educazione e la crescita di ogni cittadino, per questo la preserva e valorizza con ogni strumento a disposizione. Da qui il deciso sostegno assicurato dal Bim Tronto a Piceno d'Autore 2019, una delle maggiori rassegne letterarie del Piceno. Sono molto orgoglioso di contribuire alla crescita umana, culturale e sociale di questa comunità".