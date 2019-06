Lettera del Sindaco Pasqualino Piunti a Trenitalia

San Benedetto del Tronto | "Chiedo di conoscere quali ostacoli si frappongano alla decisione di far fermare almeno una coppia di Frecciarossa nella nostra stazione e sostenere dunque una mobilità meno inquinante e in costante crescita di domanda anche per chi si muove per turismo".

Spett.leTRENITALIA

e.a. Dott. Fabrizio dell'Orefice

Con rammarico e disappunto devo notare che, ancora una volta, Trenitalia, nel predisporre l'orario estivo 2019, ha sostanzialmente ignorato la realtà di San Benedetto del Tronto e del vasto bacino di utenza che gravita sulla sua stazione ferroviaria istituendo due Frecciarossa in più ma solo con fermate nel nord delle Marche.



Immagino che sia a Vostra conoscenza, ma desidero qui ricordarlo, come San Benedetto del Tronto, capoluogo della Riviera delle Palme, sia tra le principali realtà turistiche dell' Adriatico centrale e che i collegamenti ferroviari a lungo raggio con il Settentrione d' Italia siano essenziali per promuovere un flusso turistico che tradizionalmente sceglie la nostra zona per le vacanze estive.



Senza dimenticare che la stazione di San Benedetto del Tronto è a servizio dell' intero bacino meridionale del Piceno e della parte nord del confinante Abruzzo: parliamo di una popolazione di almeno 300.000 persone.



Se l'obiezione che può essere sollevata dinanzi a questa rimostranza concerne i numeri del traffico passeggeri, è facile osservare che, senza la possibilità di scendere da un Frecciarossa a San Benedetto del Tronto evitando il cambio ad Ancona, difficilmente un potenziale turista proveniente dal Nord sceglierebbe il treno rispetto all' auto, se non costretto.



Chiedo dunque di conoscere quali ostacoli si frappongano alla decisione di far fermare almeno una coppia di Frecciarossa nella nostra stazione e sostenere dunque una mobilità meno inquinante e in costante crescita di domanda anche per chi si muove per turismo.



In attesa di un riscontro, saluto cordialmente