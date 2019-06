Presentazione dei 5 Finalisti a San Benedetto del Tronto

San Benedetto del Tronto | Domenica 16 Giugno alle ore 21,30 alla Palazzina Azzurra saranno presenti Benedetta Cribario, Claudia Durastanti, Marco Missiroli, Antonio Scurati e Nadia Terranova. Conduce l'incontro Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci.

Presentato oggi in comune l'importante evento che si svolgerà domenica 16 giugno alle ore 21,30 alla Palazzina Azzurra,. Il Sindacoha sottolineato come la città non è più quella del deserto culturale ma, grazie alle Associazioni culturali come I Luoghi della Scrittura, ha fatto si che si respiri una aria di profonda cultura. "Del resto era nel mio programma, ha detto, come da richiesta delle associazioni, far si che la Cultura avesse un ruolo importante per la città".L'Assessoraha sottolineato come la presenza dei Finalisti del Premio Strega rappresenti un punto focale per la città che la rende anche visibile in campo Nazionale. Al Salone del libro abbiamo avuto modo di verificare quanto importante sia il ruolo della cultura e quanta sia importante il ruolo delle Associazioni Il fatto che da 5 anni questo percorso, grazie ai Luoghi della Scrittura, vada avanti significa anche il credito avuto dallaha trovato giusta destinazione"Entrando tra i finalisti del Premio Strega,si sono aggiudicati un biglietto per San Benedetto. Sono attesi per domenica 16 giugno alle 21.30, presso la Palazzina Azzurra, i cinque finalisti del Premio Strega designati ieri sera dalla giuria chiamata a scegliere su 12 titoli.

Per la prima volta tra i finalisti ci sono ben tre donne e già si può parlare di uno Strega in rosa anche se i favoriti sono Scurati e Missiroli. Quindi domenica saranno in Riviera: Antonio Scurati con il suo "M. Il figlio del secolo" per Bompiani, Marco Missiroli con "Fedeltà" per Einaudi, Benedetta Cibrario con "Il rumore del mondo" di Mondadori, Claudia Durastanti con "La Straniera" per La Nave di Teseo e Nadia Terranova con "Addio fantasmi" per Einaudi. Per il quinto anno consecutivo la città di San Benedetto ospita i finalisti del Premio Strega in attesa della proclamazione del vincitore in programma per il 4 luglio a Roma.

Un importante ritorno di immagine per San Benedetto che in questi giorni è presente su tutte le riviste di libri e sui social riguardanti lo Strega. «Non sono un sambenedettese - ha puntualizzato Mimmo Minuto presidente de I luoghi della scrittura e anima di Incontri con l'autore - ma tengo molto affinché il nome di San Benedetto venga veicolato e avere qui i finalisti dello Strega è un'ottima promozione per l'intero territorio. Quest'anno abbiamo una gara tra Einaudi che conta due finalisti, la Mondadori, la Bompiani e La Nava di Teseo. Un ringraziamento va all'Amministrazione Comunale, alla Regione Marche e alla BPER Banca per il patrocinio ed il sostegno».

Evento che ha visto coinvolti i due licei della città, con il Liceo Scientifico "Rosetti" e il Liceo Classico "Leopardi" attraverso l'insegnante Adelia Micozzi e alcuni studenti che fanno parte della giuria per lo Strega Giovani, da qui anche la testimonianza di due liceali Laura Massicci e Morena Cordisco che hanno contribuito alla selezione dei 12 libri in gara.