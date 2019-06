San Benedetto del Tronto | Il Rotary club in collaborazione con l'Ass. culturale I Luoghi della Scrittura, organizza la presentazione del libro La Dea dimenticata di Giorgio Baietti, venerdì 7 giugno alle ore 17,30 presso la Sala della poesia di Palazzo Piacentini.

Il professor Giorgio Baietti - spiega il dottor Alessandro Tansella, Presidente del Rotary club San Benedetto del Tronto nord, - è personaggio di calibro internazionale:

ha partecipato a diverse trasmissioni televisive (Rai Due, Italia Uno, Televisione Svizzera Italiana, Odeon, Italia 7, Marcopolo, Antenna Tre Lombardia, Grp...) e radiofoniche (Radio Uno e Radio Due Rai, Rtl 102.5, Radio Monte Carlo, Radio Rete Uno Svizzera Italiana...); ha svolto servizi sia in studio, sia in Francia per la trasmissione "Voyager" di Rai Due e più di venti servizi in Italia e all'estero per la trasmissione "Mistero" di Italia Uno.



I suoi testi sul mistero di Rennes le Chateau sono stati utilizzati per una serie di corsi accademici tenuti dalla prof. Marie Yvette Lignon, docente presso l'Università di Tolosa (Francia).



Autore di numerosi libri, con il suo "L'enigma di Rennes le Chateau" (Edizioni Mediterranee, Roma, 2003) ha raggiunto le quasi centomila copie.

La Dea Dimenticata tratta delle vicende misteriose di un parroco dell'Ottocento (don Francesco Antonio Grignaschi) che credeva fermamente nella donna protagonista nella Chiesa e nel Femminino Sacro, la corrente misterica che da Asherah nel Tempio di Salomone, passando per Maria Maddalena, scorre sotto la superficie della normalità maschilista e giunge fino ai nostri giorni.



Una giovane contadina che dice di avere la visione della Vergine, le visioni mistiche del sacerdote e la comparsa delle stimmate, la persecuzione delle Autorità civili ed ecclesiastiche che culminano in due arresti, l'evasione dalla prima prigione, il tentativo di fondare una nuova religione sulla scia delle più antiche correnti misteriosofiche: il tutto sapientemente intessuto con uno stile poliziesco e ricco di suspence.

Insomma - conclude il dottor Tansella - ci sono tutti gli ingredienti per un altro successo editoriale di Giorgio Baietti.