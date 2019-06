Lectio magistralis del Prof. FRONTONI dell'Università Politecnica all'Istituto Fazzini

Grottammare | Il 4 Giugno alle ore 15 sul tema "Intelligenza artificiale: tra realtà e fantascienza".

Laboratori informatica Grottammare

Martedì 4 giugno alle ore 15 l'Istituto Fazzini di Grottammare avrà il piacere di ospitare il Prof. Emanuele Frontoni dell'Università Politecnica delle Marche, che terrà una lectio magistralis agli studenti del settore tecnologico, CAT e INFORMATICA sul tema "Intelligenza artificiale: tra realtà e fantascienza".



Il delegato del Rettore per la digitalizzazione accompagnerà l'uditorio in un affascinante viaggio nell'intelligenza artificiale, attraverso le applicazioni del settore della robotica, le video-analisi in medicina, la classificazione automatica di immagini a scopi fotogrammetrici e l'uso del suolo, fino al suo lavoro con la nazionale italiana di pallavolo.



L'iniziativa rappresenta il momento conclusivo del percorso PON "Code's cool" ricondotto al PROGETTO SULLA DISPERSIONE "A SCUOLA IO C'ENTRO", promosso dalla scuola attraverso i fondi strutturali europei e volto a migliorare le situazioni di apprendimento degli studenti che hanno bisogno di una scuola che li accolga, faccia crescere in loro la curiosità, le attitudini personali e che favorisca un'iterazione positiva con la realtà.



Gli interventi del corso PON incentrato sull'informatica sono stati finalizzati all'ampliamento delle competenze digitali degli studenti, attraverso la creazione di un videogioco. Il successo delle lezioni pomeridiane che si sono tenute nell'Istituto è lo specchio di un interesse giovanile crescente e determinante verso il mondo digitale e tecnologico, che la scuola da due anni sta trasformando in professionalità attiva e cosciente attraverso l'avvio e la conferma in numero di iscritti (ben tre sezioni) dell'indirizzo Informatica e Telecomunicazioni.