"Letture animate" al Palariviera il 3 Giugno

San Benedetto del Tronto | Gli studenti dell'Istituto "Capriotti" saranno in scena, sul palco del Palariviera con un messaggio importante da condividere con tutti, nello stesso momento: è possibile cambiare la realtà, questa è la sfida.

Che "Letture animate" non sia un corso di teatro s'è detto tante volte; non si impara a recitare, semmai a vivere nella realtà in continuo movimento in cui nuotiamo, talvolta con difficoltà. Niente dizione, niente mimo, né respirazione: purtroppo non c'è il tempo. Poco manca che si debba rinunciare anche alle prove.Il laboratorio è da sempre l'arte del ritaglio, del creare con gli scarti, della colletta e del risparmio, della bellezza dell'imperfezione. Ci si autofinanzia con lavoretti da realizzare a basso costo e poi vendere. Si mette al setaccio casa per trovare oggetti utili alle scene. Si adattano, fino quasi a riscriverle, opere letterarie e teatrali in modo che ognuno possa avere un piccolo ruolo; in leggerezza, perché tutti ne abbiamo bisogno. Si ritagliano minuti da dedicare alle prove, perché il laboratorio nasce come momento scolastico in cui tutti a scuola, a prescindere dalle difficoltà, possano sperimentare l'inclusione sociale.Il contatto tra realtà che viaggiano a velocità diverse crea scintille, fa sperimentare la complessità reale dell'inclusione, la frustrazione quando sembra di non riuscire a raggiungere l'obiettivo, ma anche il fuoco della passione che si accende in chi non vuole cedere agli ostacoli. È allora che nasce lo stupore: nel vedere come il tempo talvolta si fermi in un incontro di sguardi pieni di significato tra chi non può scambiare parole e, per qualche istante fa in modo che due mondi che viaggiano a velocità diverse possano guardare nella stessa direzione, verso la stessa meta.Il 19 maggio "Il Fantasma di Francavill", molto liberamente tratto da "Il fantasma di Canterville" di Oscar Wilde, ha debuttato presso il teatro San Filippo Neri, con il suo bagaglio di ansia, di incoscienza, di curiosità e di entusiasmo.Il 3 giugno gli studenti dell'Istituto "Capriotti" saranno di nuovo in scena, stavolta sul palco grande del Palariviera, davanti agli oltre mille alunni della scuola con un messaggio importante da condividere con tutti, nello stesso momento: è possibile cambiare la realtà, questa è la sfida.Leggerezza e poesia. Fango e stelle. Risate e commozione.Tutto incluso. Come nella vita. Come in quella che vorremmo.

"Sono orgogliosa di vedere anche quest'anno i nostri studenti in scena, tutti insieme, senza barriere, senza differenze - dichiara la Dirigente Scolastica, prof.ssa Elisa Vita - con un importante messaggio da diffondere: la gentilezza dell'animo potrebbe cambiare il mondo e noi proviamo nel nostro piccolo a cercare di cambiare le cose.

La nostra scuola, da sempre inclusiva, pone al centro di ogni azione educativa e formativa l'alunno nella sua totalità per trarre da ognuno il meglio, secondo le proprie capacità e inclinazioni personali.".