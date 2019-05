"San Benedetto città capofila, faccia sentire la voce per riprendersi la centralità sanitaria"

San Benedetto del Tronto | Dalle parole ai fatti: difendere e riprendersi le specializzazioni tolte al Madonna del Soccorso. Rilanciare i modelli di qualità, aumentare il livello delle capacità gestionali.

di Orgoglio civico

Logo Orgoglio civico

Mentre durante il ballottaggio in Ascoli la parola d'ordine politica è " il Mazzoni non si tocca", a San Benedetto ancora nessun partito si è schierato per affermare fattivamente" riprendiamoci i servizi che ci hanno tolto".



La città capofila di un vasto territorio, San Benedetto, dove incidono ancora importanti realtà Istituzionali come la Capitaneria di Porto, la Compagnia di Comando dei Carabinieri che presiede un territorio vasto che ruota in un perimetro di comuni compresi tra Offida, Spinetoli, Montalto, Monsampolo, Ripatransone, tutti Comuni della costa; il Commissariato di Polizia, la casa Vescovile, oltre che un vasto bacino di utenza che giustifica la centralità del Madonna del Soccorso, che urla vendetta per i servizi sottratti, oggi rischia di vedersi togliere, mattone su mattone, servizi e capacità attrattiva sanitaria.



Il vero atto di responsabilità e di coraggio, sempre se si è liberi da logiche di apparato, è attivare un percorso di rivalsa formale presso la Regione e il Ministero della salute. Noi faremo la nostra parte ma vorremmo capire, così come i cittadini vorrebbero capirlo, se, a partire dal sindaco capofila, interessa sostenere l'idea di un fatidico ospedale unico o concretamente riportare i servizi tolti al Madonna del Soccoro.



Oggi la realtà da affrontare è questa ma diversamente la politica che vuole proporsi per il futuro dovrebbe ragionare su due macroaree al fine di riportare dignità al sud Marche e non accettare la frammentazione proposta dalla regione che passa principalmente nelle 5 asur. Una frammentazione che continua ad alimentare il potere anconacentrico.