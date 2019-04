First Aid One Italia avrà il servizio trasporti non prevalentemente sanitari delle Aree Vaste 3 e 5

Ascoli Piceno | A partire da oggi le Aree Vaste 3 e 5 dell'Asur Marche affideranno il trasferimento dei propri pazienti alla coop Sociale First Aid One Italia. "Lieti ed orgogliosi di poter servire questa comunità".

First Aid One Italia Cooperativa Sociale assume il servizio dei trasporti non prevalentemente sanitari delle Aree Vaste 3 e 5 della Regione Marche

Il contratto, siglato lo scorso 23 marzo, in seguito a un'importante gara d'appalto che copre l'intera regione, ha visto la First Aid One Italia, aggiudicarsi i servizi di trasferimento per pazienti a permanenza prolungata, quali dializzati, oncologici, trasfusionali, day hospital.

La cooperativa sociale ha raggiunto tutti gli obiettivi fissati nel capitolato di gara dalla ASUR Regione Marche, in ottemperanza alla delibera della Giunta Regione Marche n.827 (4 giugno 2013), concernenti i trasporti non prevalentemente sanitari, ed in virtù dei presupposti elencati nel capitolato speciale di gara, è pronta a servire la collettività marchigiana assieme ai suoi cittadini più fragili.

Con questa gara, l'intero territorio regionale è stato suddiviso in 5 lotti operativi, in funzione della dislocazione dei presidi e dei servizi offerti dalla ASUR Marche.

Le Aree che saranno affidate ai servizi ed al personale dalla FIRST sono: Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Fabriano, Recanati e Camerino.

L'importo a base dell'intera gara, triennale, era di circa 5 milioni di euro.

La FIRST svolgerà i servizi dell'AREA Vasta 3 per complessivi 959.857,34 euro e dell'AREA 5 per complessivi 646.034,77 con un ribasso del 15% ed un punteggio complessivo di 80,43 per l'AREA 3 e 81,68 per l'AREA 5.

I rispettivi importi posti a base erano di 1.128,990 e 759.870,00.

La FIRST Aid One Italia con sedi operative a Bollate, Bergamo, Milano, Melegnano, Vimercate, Reggio Emilia, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e nell'Autodromo di Franciacorta è lieta e orgogliosa di poter servire e prestare le proprie cure ed attenzioni ai cittadini bisognosi, che le saranno affidati nel corso dell'espletamento di questo servizio. Al contempo augura un caloroso "in bocca a lupo" ai nuovi dipendenti che da qualche giorno sono entrati a far parte delle nuove sedi regionale.