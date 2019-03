"Pediatria di San Benedetto: doppio di nascite con la metà di personale. Qualcosa non torna .."

San Benedetto del Tronto | Orgoglio civico:"Difendere l'esistente assistenziale significa difendere le basi per una riprogrammazione sanitaria. Quella programmazione sanitaria che i cittadini del Piceno meritano in termini di risposte efficaci."

di Orgoglio civico

Difendere l'esistente assistenziale significa difendere le basi per una riprogrammazione sanitaria. Quella programmazione sanitaria che i cittadini del Piceno meritano in termini di risposte efficaci.Ceriscioli e la sua maggioranza non puo' comportarsi da opposizione interna e maggioranza come madrigna che penalizza il piceno. Per cio' la stessa metta a disposizione risorse dove necessitano, dove la domanda dei cittadini è oggettivabile dai numeri e dalla qualità erogata.La pediatria di San Benedetto del Tronto nell'2018 ha gestito con 12 infemermieri e 5 medici circa 800 nascite e oltre 1000 accessi in pronto soccorso. Naturalmente la carenza dei posti letto nella pediatria di San Benedetto si fa sentire per cui saranno sicuramenti gli utenti a subire il disagio degli spostamenti.La pediatria di Ascoli gestisce circa 550 nascite con 24 infemriere e 7 medici. La pediatria di ascoli differisce con quella di san benedetto anche per organizzazione, dove in quella di ascoli il personale infermieristico é distintamente assegnato tra pediatria e patologia neonatale mentre a san benedetto ruota tra la pediatria e la patologia neonatale. Quale é l'organizzaizone pilota ( HUB) da uniformare??

La del numero 1554 del novembre 2018 afferma che tutti i punti nascita sono di 1 livello eccetto Ancona che è di secondo livello.

Pertanto invitiamo la Regione Marche ad incrementare presso la pediatria di San Benedetto, medici, infermieri, os, posti letto pediatrici e di patologia neonatale. Diversamente l'obiettivo sarà quello di voler smantellare la pediatria e la patologia neonatale. Diversamente occorrerà mobilitare cittadini in piazza per alzare la nostra voce che meglio ancora faremo sentire alle prossime regionali