Pierluigi Celli presenterà il libro "La Stagione delle Nomine"

San Benedetto del Tronto | Sabato 16 alle ore 18 presso la Sala della Poesia Palazzo Piacentini per il ciclo "Incontri con l'Autore Autunno Primavera 2018/2019". Conversa con l'Autore Gianni Balloni.

Locandina Celli

Evento organizzato da I Luoghi della Scrittura e dalla Libreria La Bibliofila con il patrocinio ed il sostegno dell'Amministrazione comunale e della Regione Marche(Verucchio, 8 luglio 1942) non ha mai avuto peli sulla lingua e sa molte cose che possono servire per capire la società e la politica italiane. È stato direttore generale dell'Università Luiss "Guido Carli" di Roma e della Rai, direttore centrale di UniCredit, membro dei consigli di amministrazione di Hera, Adr, Bat e Unipol, presidente dell'Enit dal 2012 al 2014 (quando si è dimesso). Dal luglio 2014 al dicembre 2016 ha ricoperto la carica di senior advisor dell'amministratore delegato di Poste Italiane. Oggi è presidente di Sensemakers e membro del cda Illy.Ha scritto moltissimi libri con vari editori, da Sellerio a Mondadori, Aliberti, Piemme, Fazi, Sperling & Kupfer.EcCo alcuni suoi successi: " Breviario di cinismo ben temperato" (presentazione di Domenico De Masi, Fazi 2002), " Comandare è fottere: manuale politicamente scorretto per aspiranti carrieristi di successo" (Mondadori 2008; Oscar bestsellers 2010), Coraggio, don Abbondio (Aliberti 2009), " La generazione tradita: gli adulti contro i giovani" (Mondadori 2010), " Il cuore ha le sue ragioni" (Piemme 2011), " L'impresa vista dai perdenti" (Aliberti 2011).