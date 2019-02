L’IPSSEOA “F. Buscemi” di San Benedetto del Tronto alla BIT di Milano

San Benedetto del Tronto | Il 10 e l’11 febbraio, vari studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’istituto alberghiero “F. Buscemi” di San Benedetto del Tronto hanno partecipato alla BIT di Milano.

di Elvira Apone

il gruppo di studenti e professori dell'IPSSEOA di San Benedetto in visita alla BIT

Nella giornata di domenica 10 febbraio e la mattina di lunedì 11 febbraio, l'istituto alberghiero "F. Buscemi" di San Benedetto del Tronto ha preso parte, con diversi allievi delle classi terze, quarte e quinte, alla Borsa internazionale del turismo, storico evento che sin dal 1980 richiama a Milano operatori turistici e visitatori da tutto il mondo e che quest'anno si è svolto a Milano dal 10 al 12 febbraio.



La visita alla BIT, che nella sua prima giornata, quella di domenica 10 febbraio, è stata aperta a tutti, mentre nelle giornate dell'11 e del 12 febbraio ha accolto i professionisti del settore, ha rappresentato, per gli studenti dell'istituto alberghiero, un'utile e interessante esperienza formativa, che ben si colloca all'interno del loro percorso scolastico.

Gli alunni delle classi di accoglienza turistica, di enogastronomia, di pasticceria e di sala e vendita, accompagnati dai docenti Ercole Capriotti, Maria Emilia Militello e Rossella Tomassetti, hanno visitato i vari stand della fiera e, soprattutto, hanno svolto un impeccabile servizio presso lo stand della Regione Marche, in particolare al Front Office nell'area riservata ai tour operator, al desk degli assaggi dei prodotti tipici del territorio marchigiano e nell'area eventi. Un'importante opportunità per tutti gli allievi di mettere in pratica le loro competenze e di conoscere più da vicino il mondo del turismo in tutti i suoi molteplici aspetti, compresa la variegata realtà del nostro territorio.

Un'altra importante occasione educativa, un altro significativo progetto didattico.