Il 23 febbraio a Pescara Giuseppe Rosato con“Viva la guerra e altre parole perdute”

San Benedetto del Tronto | Sabato 23 febbraio, presso il Palazzo della Provincia di Pescara, verrà presentato il libro “Viva la guerra e altre parole perdute" di Giuseppe Rosato, edito dalla Di Felice edizioni.

di Elvira Apone

la locandina dell'evento

Sabato 23 febbraio, alle ore 17.30, presso la sala “Figlia di Jorio” del Palazzo della Provincia di Pescara, verrà presentato il libro di Giuseppe Rosato “Viva la guerra e altre parole perdute”, edito dalla Di Felice Edizioni. Dialogherà con l’autore il poeta, narratore, saggista e giornalista Dante Marianacci, mentre la lettura di alcuni brani del libro sarà affidata a Carlo Orsini. Prenderà parte all’incontro, patrocinato dalla Provincia di Pescara, anche l'editrice Valeria Di Felice.

Giuseppe Rosato ha insegnato Lettere e lavorato per diversi programmi culturali della RAI, per riviste e terze pagine di quotidiani. Ha condiretto le riviste “Dimensioni” e “Questarte”; ha pubblicato libri in versi in lingua italiana e in dialetto, opere di narrativa, prose brevi, aforismi, oltre a operine satiriche, epigrammatiche e parodistiche. Nel 1966 ha fondato con Ottaviano Giannangeli il Premio Nazionale di poesia dialettale “Lanciano”, poi “Mario Sansone”; per la Di Felice Edizioni ha pubblicato nel 2016 la silloge “Il mare". Ha vinto vari premi letterari tra cui il “Carducci” e il “Pascoli”.

“Viva la guerra e altre parole perdute" raccoglie diversi articoli usciti sulla Gazzetta del Mezzogiorno dal ‘76 all’85 e vari scritti pubblicati su quotidiani e riviste a partire dal 1969. Scritti che si possono definire discorsi appartenenti a un passato remoto e perduto, trascorso, per usare un termine vicino a quello con cui una volta i contadini d'Abruzzo chiamavano i loro discorsi, appunto, “trascorsi”, ad intendere un parlare tra loro, alla buona. E questi scritti vogliono proprio recuperare anche la parola perduta, remota, ancora strumento di sfogo e di narrazione di un passato lontano nel tempo.

Un incontro interessante e non privo di spunti di riflessione e di dialogo, a cui tutti sono invitati.