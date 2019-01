Notte Nazionale dei Licei Classici: boom di presenze!

San Benedetto del Tronto | Grande successo, venerdì 11 gennaio 2019, al Liceo Classico “Leopardi” di San Benedetto del Tronto, dove si è svolta la Notte Nazionale del Liceo Classico dedicata all'"Atelier delle Muse".

di Guido Favelli

Boom di presenze: sono entrati circa 820 visitatori, accolti dalle studentesse vestite da Muse e dagli studenti del liceo, che si sono occupati di guidare gli ospiti tra le diverse attività realizzate con la guida dei propri insegnanti. Il Dirigente Scolastico, il prof. Maurilio Piergallini, molto soddisfatto e orgoglioso del risultato raggiunto, ha evidenziato le competenze e le risorse inesauribili dei ragazzi, ringraziando, al contempo, tutti coloro che a vario titolo, compresi gli sponsor, hanno contribuito alla riuscita dell'evento. La referente del progetto, prof.ssa Roberta Capriotti, per il secondo anno, ha coordinato e diretto il lavoro dei docenti dell'Istituto, supportata dagli studenti componenti il Comitato organizzativo, Edoardo Favelli, Emanuele Colonnella, Giulia Guercioni, Simone Amabili, Giorgio Sciamanna, Leonardo Tassotti. Molto apprezzato è risultato l'intervento del Prof. Eugenio Coccia, rettore del GSSI, interessato a divulgare, tra i giovani, la passione per la scienza e per il fascino dei misteri della ricerca scientifica ed ha ha spiegato la dinamica delle onde gravitazionali e dei buchi neri. Ricco è stato il cartellone degli eventi a carattere musicale, artistico, cinematografico, letterario, teatrale, ludico e sportivo e che ha visto partecipare, con grande pathos, le studentesse e gli studenti, linfa vitale dell'Istituto. L'evento ha dimostrato che la cultura classica non si esaurisce nel chiuso delle aule scolastiche ma è declinabile secondo modalità che la rendono fruibile da un pubblico eterogeneo.