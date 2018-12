Corsi gratuiti di formazione ed aggiornamento in Europrogettazione coi voucher FSE Regione Marche

San Benedetto del Tronto | Approfitta dei Voucher formativi messi a disposizione dalla Regione Marche per formare ed aggiornare gratuitamente le tue competenze in materia di euro-progettazione.

di Giuliano Bartolomei

Gli oltre 200 miliardi di euro dei fondi comunitari disponibili per l'Italia, nei settenni 2014-2020 e 2021-2027 per tutti i settori economici, sono una grande opportunità per avviare e sviluppare attività imprenditoriali competitive nel nostro Paese, ma anche un'importante occasione di formazione e lavoro per chi ha un lavoro e per chi lo cerca.

Per questo motivo Smarteam propone, nell'ambito del catalogo FORMICA della Regione Marche, due corsi di formazione sull'argomento:

- Master in "Tecnico Politiche e Problematiche Comunitarie (Europrogettazione)"

- Mini Master in "Problematiche Comunitarie (Europrogettazione)"

Obiettivi

L'attività formativa sarà dedicata alla conoscenza dei finanziamenti europei e alle relative modalità di utilizzo attraverso la preparazione, realizzazione e rendicontazione di progetti comunitari specifici.

I corsi sono indirizzati sia a chi si avvicina per la prima volta a queste tematiche e vuole conoscere gli elementi fondamentali della progettazione per accedere ai fondi europei, sia a chi già si occupa di progetti comunitari e vuole crescere sviluppando competenze innovative e desidera strutturare e consolidare maggiormente le proprie conoscenze sulle opportunità finanziarie offerte dalla Commissione europea.

Alle aziende interessano giovani e adulti che abbiano una professionalità specifica: conoscenza dei bandi europei, criteri e modalità di progettazione e internazionalizzazione per rispondere alle sfide del mercato globale.

Tipologia e durata dei corsi

L'offerta formativa Smarteam inserita all'interno del catalogo regionale FORMICA offre due tipologie di corsi:

1) Corso di specializzazione "Tecnico Politiche/Problematiche Comunitarie (Master Europrogettazione)" (codice Siform n. 1007245) è della durata di 400 ore (comprensive di lezioni frontali, esercitazioni, studio, ideazione e simulazione su una specifica call attuale, stage ed esame finale) e prevede il rilascio di un Attestato di Specializzazione riconosciuto legalmente a livello europeo ai sensi della Legge 845/78.

2) Corso di aggiornamento "Problematiche Comunitarie (Mini-Master Europrogettazione)" (codice Siform n. 1007276) è della durata di 60 ore (lezioni frontali ed esercitazioni) con rilascio di Attestato di Frequenza.

Per maggiori informazioni su contenuti e docenti dei nostri corsi inseriti nel catalogo FORMICA visita il nostro sito: https://www.smarteam.net/catalogo-corsi/.

Informazioni utili

Per iscriversi e partecipare gratuitamente a tali attività formative è necessario che i soggetti interessati presentino apposita domanda di contributo alla Regione Marche tramite la piattaforma Siform2 al seguente link:

https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/public/catalogo/catalogoSearch.htm.

Le modalità di presentazione sono diverse a seconda della propria condizione occupazionale:

a. inoccupati o disoccupati: domanda in forma individuale;

b. lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, etc. con Partita Iva e/o iscrizione alla Cciaa): domanda unica per il titolare e/o propri dipendenti;

c. liberi professionisti: domanda unica per il titolare dello studio e/o propri dipendenti;

d. imprese: domanda unica per i propri dipendenti.

È fondamentale, per accedere al punteggio minimo previsto, passare al Centro per l'Impiego per sottoscrivere il Piano formativo.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento ma la valutazione delle domande per il voucher è effettuata in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento delle risorse. Per non perdere tale opportunità è pertanto necessario presentare domanda in tempi rapidi prima che i fondi disponibili si esauriscano.

Gli interessati possono essere supportati e guidati nella predisposizione dei documenti per la richiesta di voucher e della domanda d'iscrizione sul sistema informativo SIFORM 2, contattando il lo staff Smarteam al telefono 351 8920860, o inviando una mail a: formazione@smarteam.net

Previo appuntamento Smarteam è altresì disponibile presso il proprio ufficio di Via Calatafimi 44 - San Benedetto del Tronto (Zona Centro - Vicino Stazione Ferroviaria).