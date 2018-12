Novembre "mese dell'infanzia e dell'adolescenza" 2018

San Benedetto del Tronto | "Non perdiamoci di vist@" Slogan Unicef per il progetto "Scuola amica dei bambini e degli adolescenti 2018/2019"

Novembre 2018 "MESE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA", è un evento alla seconda edizione, un lavoro organizzativo svolto in sinergia tra l'Assessorato alle Politiche Sociali e i componenti dell'Osservatorio Permanente "Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti" del Comune di San Benedetto del Tronto.



Tanti sono stati gli eventi e laboratori, realizzati dai componenti dell'Osservatorio Permanente, con lo slogan scelto "Non perdiamoci di vist@" proposta educativa di Scuola Amica dell'Unicef, dedicati alla valorizzazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza oltre a festeggiare come ogni anno la Giornata Internazionale del 20 novembre, anniversario dell'approvazione della Convenzione ONU di New York del 1989.



il Garante dei diritti di adulti e bambini della Regione Marche, avv. Andrea Nobili, il 29 ottobre, in visita nella sede del Comune di San Benedetto del Tronto per la promozione e la salvaguardia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e il superamento del contrasto del disagio giovanile, ha offerto l'opportunità di presentare il calendario delle iniziative coordinate in rete dall'Osservatorio permanente dell'Infanzia e Adolescenza comunale, attivate dai servizi comunali, dalle istituzioni scolastiche, dalle associazioni e cooperative del territorio; una piacevole e gradita presenza, accolta da una rappresentativa di ragazzi delle scuole dei tre Istituti Scolastici Comprensivi.



L'incontro ha permesso l'interazione tra il Garante e i ragazzi con momenti di riflessione sul bullismo, l'uso improprio di smartphone e console di videogiochi, nessuna stigmatizzazione ma un approccio consapevole e costruttivo alle nuove tecnologie; non sono mancati spunti di gioco e allegria per valorizzare il momento di socializzazione con un'istituzione regionale così importante proprio per i ragazzi presenti.



Una bellissima festa conclusiva l'1 dicembre nella Sala consiliare del Comune dove il sindaco Pasqualino Piunti, l'Assessore Emanuela Carboni, il Consigliere Brunilde Crescenzi, i dirigenti scolastici proff. Giuseppina Carosi, Laura D'Ignazi e Ado Evangelisti, il Presidente Unicef Silvana Guardiani, l'Associazione Michelextutti e i referenti dell' Osservatorio Permanente di San Benedetto Federico Paci e Tonino Armata, la pedagogista e referente dell'Amministrazione comunale Rita Tancredi, hanno accolto e salutato i tanti bambini, bambine condividendone l'entusiasmo.



I ragazzi delle scuole presenti hanno raccontato l'esperienza delle tante attività e dei laboratori "Non perdiamoci di vist@" con proiezioni video e una vivacissima e significativa mostra dei lavori brillantemente elaborati, con riflessioni e approfondimenti, intensi ed emozionanti, sul tema del bullismo e cyber bullismo fenomeni in costante e preoccupante crescita negli ultimi anni. L'obiettivo di sensibilizzare ad un uso consapevole di internet e dei social, gestire le proprie emozioni, controllare i propri istinti, tollerare meglio le situazioni stressanti, comunicare meglio i propri stati emozionali e sviluppare relazioni positive con la famiglia e gli amici.



La formula dell'iniziativa ha confermato una virtuosa utilità, ha offerto la giusta motivazione nel rendere novembre il "Mese dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza", la celebrazione dell'anniversario e l'affermazione dei diritti fondamentali dei minori quale pratica quotidiana.