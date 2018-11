L'Infinito a San Benedetto anticipa i 200 anni dalla celebre poesia di Leopardi

San Benedetto del Tronto | XIX Edizione del Festival Internazionale della Poesia Sabato 17 novembre 2018, alle ore 10.00, presso l'Auditorium "G. Tebaldini"

Leo Bollettini

Il XIX Festival Internazionale della Poesia è promosso dal Circolo Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto.

E' il primo appuntamento della nuova edizione del Festival che culminerà nell'estate 2019 e avrà per tema "L'infinito".

GLI INTERVENTI

Saranno presenti importanti autori nazionali e internazionali, che interverranno sul tema con testi editi, inediti e appositamente composti per l'occasione: Davide Rondoni (poeta), Moira Egan (poetessa), Damiano Abeni (traduttore), Rossella Frollà (critica e poetessa), Nicola Bultrini (poeta e saggista).



Interverranno il Presidente del Circolo Riviera delle Palme, il poeta Leo Bollettini, il Sindaco Pasqualino Piunti, l'Assessore alla Cultura, Annalisa Ruggieri , Presidente del FAI Regione Marche Alessandra Stipa.

Saranno presenti autorità locali e rappresentanti di istituzioni, associazioni, scuole e imprese del territorio.

Coordinerà e presenterà l'evento il nuovo direttore artistico del Festival, il poeta Claudio Damiani, accompagnato dall'attrice Marina Benedetto.

LA GARA

Il tema scelto fa riferimento alla famosa poesia di Leopardi l'infinito, di cui ricorre tra poco il bicentenario della composizione ma anche al concetto di "infinito" in generale e nelle sue varie declinazioni scientifiche, filosofiche ecc.

Con l'occasione verrà presentato il Certamen, gara di poesia (anch'essa sul tema dell'infinito) rivolta agli studenti e ai cittadini del territorio nazionale ma anche di autori stranieri, che culminerà a dine estate 2019 con la lettura pubblica dei testi selezionati e la premiazione del vincitore.



IL FUTURO

Tra la prima tappa (17 novembre 2018) e l'ultima (settembre 2019) si prevedono tappe intermedie, eventi di poesia, riflessioni e approfondimenti sul tema, a cura del Circolo Riviera delle Palme e di altre associazioni e istituzioni. Nelle scuole del territorio saranno avviati progetti specifici di laboratorio poetico che guideranno gli studenti nella produzione dei testi destinati al Certamen. Oltre ai giovani, l'iniziativa è destinata anche a adulti e anziani, e a questo riguardo verrà coinvolta anche l'Università della Terza Età di Ascoli Piceno.