Grottammare | Quattro Incontri con Autori dal 9 Novembre a Gennaio 2019. Sei assemblee di quartiere

Giornate della partecipazione

Inizieranno il 9 Novembre e chiuderanno il 25 Gennaio le Giornate della Partecipazione. Insieme Sei assemblee di quartiere per diventare cittadini più consapevoli. Novità di quest'anno sono i quattro "Incontri con l'autore", organizzati con l'associazione " I Luoghi della Scrittura ", pensati per essere una "officina" per una partecipazione consapevole.



I quattro incontri si svolgeranno da novembre a gennaio, sempre alle 18.00 nella sala consiliare del Comune di Grottammare. Si comincia venerdì 9 novembre con Roberto Biorcio, docente di Scienza politica dell'Università di Milano-Bicocca ed autore con Tommaso Vitale di "Italia Civile", che parlerà di associazionismo, partecipazione e politica.



Seguiranno il 14 dicembre con Fabrizio Di Marzio, consigliere della Corte di Cassazione, poi l'11 gennaio con il fotoreporter Franco Borgogno in un incontro dedicato all'inquinamento da plastica e chiuderà il 25 gennaio Don Mimmo Natale e la sua esperienza con la formazione socio-politica indirizzata ai giovani.



Il calendario delle assemblee di quartiere,partirà lunedì prossimo nella sala consiliare per Centro, Stazione, Lame, Croce, Azzolino, Bernini (lato est), Ballestra, Crivelli, Tintoretto, Modigliani e Licini.

Successivamente il 12 novembre toccherà ai cittadini di Via Sotto Le Mura e del Vecchio Incasato confrontarsi con l'Amministrazione al Teatro dell'Arancio. Il 15 novembre tappa all'Oasi Santa Maria dei Monti in via Convento 5, il 19 novembre al Bocciodromo comunale di via San Carlo per Valtesino, Bore Tesino, Bernini (lato ovest), San Martino, Cilea, Volta e Galilei, il 22 novembre al Centro Sociale "Ischia I" in via Bruni per Ischia I e Montesecco e infine ultimo appuntamento lunedì 26 novembre al centro sociale Fulgenzi in via Firenze per Ischia II e Bellosguardo Sgariglia.

29/10/2018