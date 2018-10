In programma il corso di formazione AVIS "Gli effetti benefici da stili di vita salutari"

San Benedetto del Tronto | Sabato 27 Ottobre, presso l'Istituto Alberghiero "F. Buscemi"

L'Avis è una realtà associativa complessa e ben radicata operante sul territorio nazionale tramite le Avis Regionali, Provinciali e Comunali. Nella regione Marche l'associazione, molto attiva e ben rappresentata nelle cinque province, programma nel corso dell'anno per i propri dirigenti e per tutti i volontari interessati diversi momenti di riflessione e di analisi. Tramite la scuola di formazione "Vito Tesei" organizza corsi di formazione che si focalizzano su temi di rilevanza associativa coinvolgendo relatori, docenti, professionisti e rappresentanti del non profit.



Quest'anno la prima tematica scelta atteneva alla "Promozione in Avis attraverso l'uso dei nuovi mezzi di comunicazione"; l'intento era di conoscere e approfondire i vantaggi offerti dai nuovi strumenti tecnologici per diffondere i valori associativi e per attrarre sempre più giovani. Il secondo percorso formativo ha avuto ad oggetto: "L'Avis a scuola: interazione educativa", dove sono stati forniti ai nostri dirigenti e ai volontari che interagiscono con gli studenti gli strumenti operativi che, all'attualità, sono ritenuti maggiormente efficaci per instaurare con loro relazioni proficue volte a trasmettere i valori del dono, della cittadinanza attiva e della solidarietà.



Il terzo corso ha trattato "L'accoglienza in Avis", una delle attività strategiche che gli addetti delle sedi e dei centri di raccolta svolgono per i donatori (e per gli aspiranti tali); in questo caso sono state analizzate le tre componenti dell'empatia, dell'ascolto attivo e della comunicazione efficace.



Svolgere il seminario presso l'Istituto Alberghiero "F. Buscemi" di San Benedetto del Tronto è stata una scelta precisa e fortemente voluta per poter usufruire delle alte competenze che questa scuola esprime nel campo dell'alimentazione.



Sabato 27 Ottobre, presso l'Istituto Alberghiero "F. Buscemi" di San Benedetto del Tronto, la scuola di formazione Avis Regionale ha programmato il corso di formazione "Gli effetti benefici da stili di vita salutari". Il percorso, organizzato in stretta collaborazione con l'Avis Provinciale di Ascoli Piceno e con le Comunali di Grottammare, Monteprandone e San Benedetto del Tronto, si propone l'obiettivo di approfondire i valori che sono alla base di uno stile di vita salutare ma soprattutto intende focalizzare l'attenzione sugli effetti benefici che una sua corretta adozione produce nella consapevolezza che un donatore sano può svolgere meglio la propria missione.



Il primo relatore sarà il Dott. Alberto Antonini, Dottore in Scienze Motorie Sportive e della Salute nonché personal trainer, che ci indicherà i vantaggi che il movimento e una buona postura può indurre al nostro corpo e alla nostra salute. La giornata proseguirà con l'intervento di due docenti dell'Istituto Alberghiero che ci ospita: la Prof.ssa Lucia Graziano, biologa nutrizionista e docente in Scienza degli alimenti, ci esporrà i benefici, ormai ampiamente riconosciuti dalla comunità scientifica, prodotti dall'utilizzare sulle nostre tavole la dieta mediterranea e la Prof.ssa Cinzia Quagliarini, agronomo e anch'essa docente in Scienza degli alimenti, ci guiderà invece in un percorso sensoriale sugli oli. Il percorso formativo si concluderà con l'intervento di Primo Pierantozzi, Formatore e Coach professionista in life coaching, che ci mostrerà come sia altrettanto importante per il nostro corpo gestire le proprie emozioni e stati d'animo.



La Dirigente Scolastica Prof.ssa Manuela Germani ha accolto con entusiasmo l'iniziativa proposta dall'Avis ritenendo gli argomenti trattati dal corso di formazione perfettamente coerenti con la vocazione dell'istituto.