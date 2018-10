Workshop WORLD POLIO DAY organizzato dal Rotary Club San Benedetto del Tronto Nord

San Benedetto del Tronto | In occasione alla Giornata mondiale della Polio promossa dal Rotary International.

L'evento è stato reso possibile dall'organizzazione da parte della socia architettoPresidente della Commissione Immagine Pubblica del Rotary club San Benedetto del Tronto nord. Hanno partecipato all'evento tre classi del liceo classico, che hanno seguito con estremo interesse e in modo interattivo le relazioni del Presidente del club dottor, pneumologo della Area Vasta 4 e degli altri due relatori e soci del club dottordella Unità Operativa di Neurologia dell'Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto e il dottor, pediatra.È intervenuto il Sindaco di San Benedetto del Tronto,, che ha avuto parole di elogio nei confronti del Rotary Club di San Benedetto del Tronto nord per l'iniziativa, focalizzando sull'importanza di un evento di tal portata, volta al sociale con particolare interessamento verso i giovanissimi studenti.Dal momento che per servire occorre agire - spiega il Presidente- la filosofia rotariana del "servire al di sopra del proprio interesse personale", deve essere obbligatoriamente tradotta in azione. È con questo spirito - prosegue il Presidente - che abbiamo voluto organizzare questo Workshop, dedicandolo ai più giovani che meritano, nel rispetto della loro intelligenza, di essere informati adeguatamente e in modo scientifico.Il dottor Tansella ha mostrato agli studenti alcuni video sulla campagna mondiale END POLIO NOW, volta ad eradicare definitivamente la polio nel mondo, campagna effettuata dal Rotary International e che ha visto la nascita nel 1985 ad opera di un rotariano italiano, allora Governatore del Distretto 204.Fu grazie alla conoscenza di Multisch con, al quale dobbiamo la scoperta del vaccino orale antiPolio, che fu possibile lanciare la campagna di vaccinazione mondiale. Divenuto rotariano, Albert Sabin fece uno straordinario dono al mondo, raccolto in un protocollo conservato ad Evanston: la rinuncia al brevetto, e quindi a percepire i sicuri utili conseguenti, per favorire la diffusione senza alcun onere aggiuntivo, del vaccino antiPolio.Il dottorha poi illustrato in modo approfondito le caratteristiche patogenetiche e cliniche della polio, mentre il dottor, oltre a ricordare la propria esperienza di pediatra in anni in cui c'erano ancora piccoli pazienti affetti dal terribile morbo, ha ribadito l'importanza della vaccinazione, come miglior metodo per salvaguardare la salute dei cittadini e, in questo modo, contribuire alla eradicazione di malattie potenzialmente pericolose e invalidanti, come è accaduto per il vaiolo e la polio.