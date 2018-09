Il gusto sposa la salute.

| Tutto pronto alla Teng arredamenti per un innovativo show-cooking in occasione dei suoi 50+1 anni di attività.

Msssimo Salvadei

Dopo il successo dello scorso anno, l'azienda ha deciso di continuare su questo filone, con un occhio più attento però alla cucina bella e salutare.

In campo scende infatti l'AINC, l'Associazione Italiana Nutrizionisti in cucina nata con l'intento tra le altre cose di promuovere un'alimentazione sana attraverso una cucina consapevole basata sulle più recenti ricerche scientifiche della nutrizione in cucina e sicurezza alimentare, l'applicazione della scienza della nutrizione nelle pratiche culinarie quotidiane, divulgare le più recenti ricerche scientifiche nell'ambito della nutrizione in cucina e della sicurezza alimentare e ridurre il rischio di esposizione del consumatore a sostanze tossiche generate dai processi di trasformazione di alimenti nelle cucine domestiche e professionali.



Due saranno gli show cooking tenuti dallo chef Massimo Salvadei: "I dolci tutti i giorni" e "Sottovuoto perdo poco" preceduti dalla presentazione del libro "A tavola è già tardi" del Dr. Antonio Galatà Nutrizionista e Presidente AINC.



Converserà con l'autore la Dott.ssa Deborah Di Agostino Nutrizionista; coordina Mimmo Minuto de "I luoghi della scrittura".

Tante altre sorprese.

I posti sono limitati.

Per info e prenotazioni: 0735 585727; info@tengarredamenti.it

27/09/2018